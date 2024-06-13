Yalan dünya

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde yaşayan Emine Şahintepe önceki gün 84 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze töreninin ardından, uzun yıllar komşuluk yaptığı Hasan Tatlıyay, gece yarısı herkesin uyuduğu bir saatte Emine Hanımın evine giderek, mutfak kapısını kırarak içeriye girdi ve çok sayıda eşya alarak dışarıya çıktı.

Ölen komşunun cep telefonunu, av tüfeğini, kahve makinesinden akü şarjerine kadar birçok eşyasını çalmakla suçlanan Tatlıyay, bunları olay bölgesindeki aracının bagajına yerleştirdi. Bu olayı gizlice izleyen başka bir komşunun ihbarı üzerine harekete geçen polis zanlıyı kısa sürede yakalayıp, eşyalara el koydu.

Eşyaları topladı, gitti

Zanlı dün “geceleyin ev açma, sirkat, kasti hasar ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 11 Haziran 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının Göçmen Evlerinde hayatını kaybeden Emine Şahintepe’ye ait ikametgahın mutfak kapısını, sert bir cisim ile zorlayıp hasara uğrattıktan sonra eve girdiğini söyledi.

Polis, zanlının yatak altında muhafaza edilen av tüfeğini, Sony Xperia marka cep telefonunu, Samsung marka cep telefonunu, Kreator marka şifreli küçük boy para kasasını, Beko marka kahve makinesini, akü şarjeri ve Sinbo marka el blendır çaldığını aktardı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada herhangi bir şey tespit edilemediğini ancak Suzuki marka aracın bagaj kısmında çalınan eşyaların tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.