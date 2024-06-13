3 araç çarpıştı bir kişi yaralandı

Ergün YAHAT

Gazimağusa- Lefkoşa anayolu, Dörtyol köyü kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Üç aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kaza, Güney Kıbrıs plakalı araçla seyreden İngiliz vatandaşı Leon Sofroniou’nun Dörtyol köyü kavşağından anayola durmadan çıkması sonucu gerçekleşti. Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda MMM 988 plakalı araçla Beyarmudu istikametinde seyreden İngiliz vatandaşı Leon Sofroniou, kavşağa geldiği sırada durmadan anayola çıktı. Sürücü, bu esnada anayolda seyreden Sebahat Özyürekliler yönetimindeki araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Sebahat Özyürekliler yönetimindeki araç, yolun solunda anayola çıkmak için bekleyen kamyonete çarptıktan sonra durdu. Kazada yaralanan Sebahat Özyurekliler Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Leon Sofroniou kazayı yara almadan atlatırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.