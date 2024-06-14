Beyhude bir yaklaşım

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Ak Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir" açıklamasının yankıları sürüyor.

Bahçeli'nin açıklamasına CHP Lideri Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, Bahçeli'yi "Türkiye ittifakına" davet etti. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki var.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Ak Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir" açıklamasını CHP lideri Özgür Özel, "Ben Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Bahçeli ittifakından memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılabilir. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın." sözleriyle değerlendirdi.

Özel, "Sayın Bahçeli kolaycılığa kaçmasın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunlar ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz." dedi.

Çelik: Yakışıksız bir açıklama

Özgür Özel'in MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamalarına yanıt Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik açıklamaları "saygısız bir siyasi saldırganlıktır" olarak değerlendirdi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn. Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." dedi.

Cumhur İttifakı ile ilgili de mesaj veren Çelik, "Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn. Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmalara ilişkin Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den de bir açıklama geldi. Şahin, "Cumhur İttifakı bir inanç ve ideal birlikteliğidir. Cennet vatanımızın muhafızı, geleceğimizin teminatı, demokrasimizin sigortasıdır. Manası gündelik siyasi gelişmelerin çok ötesinde ve derinliklidir." dedi.