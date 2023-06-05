Girne’ye bağlı Çatalköy’de Vogue diye bilinen yerde dün sabah kayalıklar üzerinde balık tutarken, düşüp ayağı sıkışan vatandaş, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Hüseyin Cengiz adlı vatandaşın sağ ayak kaval kemiği kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.00 sıralarında, deniz kenarında kayalıklar üzerinde balık tutan 44 yaşındaki Hüseyin Cengiz, dalgaların vurması sonucu dengesini kaybederek, düştü ve ayağı kayalıklara sıkıştı.

Cengiz, olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye sevk edildi.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Cengiz, sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Acapulco Otel’in doğusunda “Vogue” diye bilinen yerde, bir vatandaşın kayalıklardan düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 112 Acil görevlilerinin, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yardım talep etmesi üzerine, yaralı vatandaşı düştüğü yerden çıkartmak için hemen olay bölgesine hareket edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, yaralı vatandaş düştüğü yerden çıkarıldığı ve sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edildi.