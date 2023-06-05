"Yollarda boşa harcanan servet"

Derviş Kemal DENİZ :

İki hafta önce akşam bir ziyaret için Girne Bölgesinde Ilgaz köyüne gittim. Gece vakti olduğu için zaten yarı aydınlatılmış yollarımızda ve bir de yapımı devam eden Girne Lapta yolunda seyredip köye dönülen yeri bulmanın başlı başına bir sorun olduğunu gördüm.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde hatta çok uzağa gitmeye gerek yok adanın Güneyinde bir ana yolda seyahat ederken köylere veya farklı şehirlere dönüş noktaları için birkaç kilometre önceden yol levhaları görürsünüz. Yollara konulan bu levhalar sadece averaj zekası olanlara yol göstermek değil ayrıca olası bir trafik kazasını önlemek içindir.

KKTC devletini yönetenlerde ülkemiz insanının kavrama seviyesinin yüksek olduğu düşüncesi hakim olması gerek ki bizde ana yoldan herhangi bir köye dönüşte ya son noktada bir levha bulursunuz ya da hiç bulmazsınız.

Nitekim akşam Ilgaz köyüne dönüş levhasının olmadığını da tespit etmiş oldum.

Bu arada Girne Lapta yolunun yapım sürecinin uzaması sadece o bölgede yaşayan insanlara sıkıntı yaratmamakta turizm bölgesi olan bu yerde hiç de güzel bir görüntü vermemektedir.

Cumartesi gecesi gibi otellere restoranlara giden bir yığın arabanın bu kadar uyarı levhası olmayan yapım halindeki bu yoldan gidip gelmesi turizm ülkesine hiç mi hiç yakışmamaktadır.

Sırası gelmişken bir konudan daha bahsetmem gerekir.

Yollarımızdaki trafik ışıklarının geçiş sürelerinin ayarlarının ekonomik akla göre olmadığı düşüncesindeyim. Farklı bir gerekçe varsa bilmiyorum.

Neden ekonomik akıla göre ayarlanmadığına gelince.

Öncelikle trafik ışıklarının bilhassa ana yollardaki süresi bir dakikanın üzerinde olması gerekirken bu çok daha az bir süre ile sınırlanmakta ve ana yolda trafik ışıklarında uzun kuyruklara ve dolayısı ile beklemelere neden olmaktadır.

Trafik ışıklarındaki bekleme süresi çalışan her kişi için zaman kaybıdır, zaman da para kaybıdır.

Unutmayalım ki araçların petrol tüketimleri sık sık durup hareket etme ile daha da artmaktadır. Duran bir aracın petrol kullanımı belirli bir süratte hareket halindeki bir aracın petrol tüketiminden çok daha fazladır. Bu da bir çeşit para kaybıdır.

Ancak ülkemiz insanın harcayacak çok parası varsa ve ülkede ekonomik çok iyi durumdaysa yukarıda belirttiklerimin bir önemi olmaz.

Halk pahalılıktan bu kadar şikayet ederken ve geçinmek için ekonomi yaparken yollarda boşa harcanan serveti de sorgulaması gerekir.