Süreç işliyor

KKTC’de 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde bağımsız aday olan Meriç Erülkü’nün adaylık müracaatlarıyla alakalı UBP adayı Ali Başman’a yaptığı itiraz dilekçesi, önce İlçe Seçim Kurulu daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

UBP, Genel Sekreter, hukukçu milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, avukatlar Süleyman Dolmacı ve Savaş Atakan tarafından temsil edildi. Yapılan duruşma sonucunda karar dün akşam 20.30’da açıklandı. Partiler avukatları ve adayların yer aldığı duruşmada, yapılan itiraz üzerine parti tüzükleri ve siyasal partiler yasası ele alınarak savunmalar yapıldı. Erülkü, siyasal partilerin usule uygun olmadan, duyuru yapmadan, yasa ve demokrasiye aykırı aday belirlendiğini ileri sürdü. Erülkü, siyasal partilerin adaylarını tespit ederken gerekli ilanları yapmayarak adaylığının önüne geçildiğini savundu.

Avukat Süleyman Dolmacı, demokratik ilkelere uyduklarını, aday belirleme sürecinde hiçbir yasal eksiklik olmadığını beyan edip, itirazın reddedilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Erülkü’nün parti üyesi olmadığı gibi, adaylık için başvuruda dahi bulunmadığı ifade edildi. Sonuç olarak YSK, UBP’nin adaylık tespit ve ilan sürecinde UBP’nin hata yapmadığı tespitini yaparak, Erülkü’nün tüm iddialarını reddetti.