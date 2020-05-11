Kaydı olmayanlara da mali yardım verilmesi düşünülüyor

Hükümet, ekonomik destek paketi kapsamına geçtiğimiz Cuma gününe kadar 41 bin kişiye 61 milyon TL ödeme yaptı. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 5-6 bin kişiye daha ödeme yapılacağı belirtilirken, 8-9 bin civarında üçüncü ülke uyruklu olan çalışanlara da bin 500 TL’lik destek verildiği kaydedildi. Hiçbir yerde kaydı olmayan, gündelik para kazanan kişilere de ödeme yapılması için önerge hazırlanırken, kararın bugün Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, başvuruları 20 Nisan’da başlayan ve 8 Mayıs Cuma günü tamamlanan bin 500 TL’lik ücret desteğiyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklamada bulundu.

Faiz Sucuoğlu, Hükümetin 25 Mart’ta açıkladığı “Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" çerçevesinde Cuma güne kadar peyderpey yapılan ödemelerin toplamının 61 milyon TL olduğunu kaydetti.

Başvuruların Cuma gece yarısı tamamlandığını de anımsatan Bakan Sucuoğlu, son başvurularla önümüzdeki günlerde yaklaşık 5-6 bin kişiye daha ödeme yapılacağını söyledi.

Gündelikçilere mali yardım yolda

Bankalara bu süredeki iş birlikleri ve çalışmaları için teşekkür eden Sucuoğlu, yaklaşık 10 bin kişiye hesap açılmadan ödeme yapıldığını ifade etti.

Sucuoğlu, üçüncü ülke uyruklu olan çalışanlara da bin 500 TL’lik destek ödemesi yapıldığını, bu sayının da 8-9 bin civarında olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, yardıma ihtiyacı olan üçüncü uyrukluk kişiler için Sosyal Hizmetler Dairesi ile kriterleri görüştüklerini aktardı.

Bakan Sucuoğlu, gelecek ay da kapalı kalacak sektör çalışanlarına ödeme yapılacağını belirtti.

Hiçbir yerde kaydı olmayan, gündelik para kazanan kişilere de ödeme yapılması için önerge hazırlandığını açıklayan Sucuoğlu, bunun bugünkü Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Bu kişilerin sayısının bin 500 ile 2 bin arasında olduğunu düşündüklerini ifade eden Sucuoğlu, verilecek katkının bin TL olacağını açıkladı.

İhtiyaç duyan kişilerin, İhtiyat Sandığı’ndaki hesaplarından 5 ay boyunca 2 bin TL alabilmesi konusunun da Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirten Sucuoğlu, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla başvuru kabulüne başlayacaklarını kaydetti.

Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL alınabilmesi için başvuruların her ay yapılması gerektiğini, bir defalık başvuru ile 5 ay boyunca para alınamayacağını belirtti.

Sucuoğlu, açıklamasında tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:59