Güney Kıbrıs’ta 367 milyon tasarruf

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs tedbirleri çerçevesinde kamuda yeni istihdamların yanı sıra terfilerin yıl sonuna kadar durdurulduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pandelis’in Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamayı yayınlayarak, 2020 yılı bütçesinden de 367 milyon Euro’luk tasarruf yapılacağını yazdı.

Habere göre Pandelis, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yurtdışı seyahatleri için yolluk ödeneği, ek mesailer ve konferansların yapılması için gerekli olan ödenekler gibi tüm ödeneklerin durdurulduğunu kaydetti.

Fileleftheros gazetesi de, terfi ve istihdamların belediyeler için de durdurulduğunu yazdı.