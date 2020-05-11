Başkent'te korkutan kaza

Lefkoşa’da trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu Gönyeli geliş istikameti ve sanayi girişi bir süre trafik akışına kapatıldı.

Polis basın subaylığının kazaya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bugün saat 14:40 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Kenan Tolga (E-51), yönetimindeki TKZ 495 plakalı kereste yüklü tır araç ile Gazimağusa istikametinden gelip cezaevi ışıklarından sanayi bölgesine dönüşe geçtiği sırada sağında bulunan trafik adacığının bordür taşlarına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor."

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:59