Üretici çok dertli

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs sürecinde otellerin kapanması yüzünden 400 ton zeytin ve 6 bin ton patates üreticinin elinde kaldı. Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey, tonlarca ürünün depolarda bekletildiğini, tüketim süreleri sınırlı olan zeytinlerin satışı konusunda hükümetten destek istediklerini söyledi.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven de tüketici kesim olan otellerin kapalı olması ve çok sayıda üniversite öğrencisinin adadan ayrılması nedeniyle büyük bir sorun yaşadıklarını belirtti. Hasat döneminde olduklarını, 5-6 bin ton ürün fazlalıkları olduğunu söyleyen Halkseven, tek çarenin patatesin yurt dışına ihraç edilmesi olduğunu belirtti.

Sezey: Çare üretilmeli

Tüm kesimlerde olduğu gibi zor günler geçiren üreticiler ellerinde kalan ürünlerle ilgili çare arıyor.

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey, zor durumda olduklarını, zeytinciliğe ve ülkenin öz üretimine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Sezey, 400 ton zeytinin ellerinde kaldığını belirterek, hükümetten bu konuda çözüm istediklerini söyledi. Sezey, tüm dünyada iç üretimin iyileştirilmesi için adımlar atıldığını, koruyucu önlemler alındığını belirtti.

Türkiye’de alınan önlemlerle ilgili bir örnek veren Sezey, Ticaret Bakanlığı’nın ülkede muadili olan ürünlerin içeriye girmesini engellemek adına gümrük duvarlarını yükseltme kararı aldığını açıkladı. Sezey, “Bu bizim ülkemiz için en yakın örnektir. Ülkemizde ağır sanayi yoktur. Olan sanayimiz hep toprağa dayalı bir sanayidir” dedi.

Sezey, iç piyasadan en çok alım yapan yerlerin oteller olduğunu, ayrıca öğrencilerin de tüketen kesimde büyük bir yer aldığını ifade ederek, “Turizm sektörü durdu. Öğrenciler gitti. Can damarımız kesildi” ifadelerini kullandı.

Sofralık zeytin ithaline yasak getirilsin

“Elimizde de hatırı sayılır bir stok vardır” diyen birlik başkanı Sezey, 400 tona kadar sofralık zeytin ürünün bekletildiğini söyledi.

Sezey şöyle devam etti: “Bu sofralık zeytin süreli bir üründür. Zamanı geldiğinde tüketilmezse heba olacak. Ayrıca ekim ayında yeni sezonun hasadına başlayacağız, ürünler dalında bekliyor. Depolarımızdaki ürünleri maliyetine vermenin yollarını arıyoruz. Dalındaki ürünlerimiz için de çare üretmeye çalışıyoruz. Sanayi Odası ile istişare edildi, Ekonomi Bakanımızın bilgisine getirildi ve nihai merci olarak da Başbakanlığa ilettik.”

Sezey, Türkiye’den ithal edilen ürünlerin çokluğundan dolayı marketlerde ürün verilecek raf bulamadıklarını savundu. Sezey, “Zeytinyağında yapılan uygulamanın sofralık zeytinde de yapılmasını talep ediyoruz. Zeytinyağı dışarıdan gelmiyor ama sofralık zeytin konusunda durum öyle değil. Türkiye’den sofralık zeytinin getirilmesini yasaklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Halkseven: Kaos yaşanacak

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven de otellerin kapalı olması ve öğrencilerin adada olmaması nedeniyle büyük bir sorun yaşadıklarını belirtti. Halkseven, piyasada büyük bir tıkanıklık olduğunu belirterek, hasat döneminde olduklarını, 5-6 bin ton ürün fazlalıkları olduğunu kaydetti. Kendileri için acilen bir ürün pazarı bulunmasını talep eden Halkseven, bunun yanında paketleme ve fason işçiliği ile ilgili de önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Halkseven, patateslerin ellerinde kalması halinde üreticinin büyük bir kaos yaşayacağını ifade etti. Halkseven, tek çarenin patatesin yurt dışına ihraç edilmesi olduğunu belirterek, Toprak Ürünleri Kurumu’nun bu konuda devreye girmesini beklediklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 15:02