Soruşturma sürecek

Suna ERDEN

Girne’nin Beylerbeyi bölgesinde yaşamını sürdüren Ürdün uyruklu M.L. isimli şahsın evine girip hırsızlık yapan Yahia Elmıssnıd, Mahmoud Al Adwan ve Joud Al Haddadın hakkındaki soruşturma kısmen tamamlandı.

Para, binlerce lira değerindeki birçok eşya ile birlikte evin pitbull cinsi köpeğini de alan zanlılar teminata bağlandı. Çalınan eşyaların bir kısmı ile köpeğin bulunamadığı, soruşturmanın süreceği ancak zanlıların etki edemeyeceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 19 Nisan’da, Beylerbeyi'nde yaşamını sürdüren yabancı uyruklu M.L. isimli şahsın evine girip hırsızlık yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların 20 kol saati, LCD televizyon, kayıt cihazı, 15 güneş gözlüğü, numaralı 2 gözlük, 15 orijinal parfüm, iki altın kolye, Suriye pasaportu, 1 adet iPone 7 marka cep telefonu, 2 adet Katar bankasına ait kredi kartı ve Katar kimlik kartı çaldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların evde kasada duran 6 bin 400 TL,90 dolar ve 110 euro parayı da çaldıklarını açıkladı.

Zanlıların evden ayrılırken, pitbull cinsi köpeği de aldıklarını kaydeden polis, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmalar sonucu zanlıların 2 Mayıs tarihinde tespit edilerek gözaltına alındıklarını açıkladı.

Zanlıların evinde arama yapıldığını kaydeden polis, Elmıssnıd’in ikametgâhında 8 parfüm, saat, 3 güneş gözlüğü, bir dereceli gözlük, iPone 6 marka cep telefonu, tıraş makinesi, 2 kolye, zippo çakmak bulunduğunu söyledi.Ev sahibi eşyalarını görünce tanıdı

Polis, bulunan eşyaların ev sahibi M.L.’ye gösterildiğini, kendisine ait olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, bazı kayıp eşyaların halen bulunamadığını kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.