Girne Antik Limanı isyan ediyor

Aytuğ TÜRKKAN

Turizm bölgesi olarak anılan ülkeler Coronavirüs sürecinde yara alan sektörü iyileştirmek için birçok önlem alırken, KKTC’de henüz bu yönde adım atılmıyor.

Ülkenin turizm kenti Girne’nin en uğrak yerlerinden biri olan Antik Liman adeta dökülüyor. Birçok kez gerek vatandaşlar gerekse basın tarafından iyileştirme ve restorasyon yapılması gerektiği noktasında uyarılar yapılmasına rağmen Girne Antik Limanı kötü görüntüsünü koruyor.

Gezi yolu olarak bilinen Kordonboyu’ndaki aydınlatma lambalarının çoğu çalışmazken, tahtadan yapılan iskeleler ise çürüyüp, kopacak duruma geldi.

Geçtiğimiz hafta fırtınadan dolayı batan tekne halen denizin içinde dururken, hem görüntü hem de çevre kirliliğine neden oluyor.

Tarihi kaleye gidiş güzergâhındaki kaldırım taşları yerinden çıkarken, Kordonboyu’ndaki yoldaki dev çukurlar yıllardır onarılmıyor. MOBESE çalışmaları kapsamında açılan yollar ise bir süredir olduğu şekli ile bırakıldı.

Turizm sezonunun açılmasına az bir süre kalmışken, hem açılan yollardaki çalışmaların tamamlanmaması hem de yıllardır mevcut olan eksikliklerin giderilmeyip, onarımların yapılmaması düşündürüyor.





Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:59