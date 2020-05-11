Türkiye'den destek sürecek

Coronavirüs’le mücadele kapsamında 10 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'den KKTC’ye 70 bin cerrahi maske, 6 bin koruyucu maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 500 koruyucu tulum, 500 koruyucu gözlük, 5 bin swab, 3 bin numune tüpü, 550 siperlik ve 2 bin mavi cerrahi önlük ve ilaç gönderildi.

Hibe olarak gönderilen tıbbi malzemelerin yanı sıra KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak aktarıldı.

Anadolu Ajansı, Türkiye’nin, yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında olduğunu, bu süreçte Kıbrıslı Türklere binlerce koruyucu sağlık malzemesi ulaştırdığını yazdı. AA’da yer alan haberde, “Türkiye, ilk Covid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'yi bu mücadelede yalnız bırakmayarak, Kıbrıs Türkü'nün her türlü tıbbi malzeme ve dezenfektan ihtiyacını tedarik etti” denildi.

AA, Covid-19 sürecinde ilk olarak kendi vatandaşının sağlığına öncelik veren ve para karşılığı dahi dışarıya ürün göndermeyen Türkiye’nin, KKTC'yi bunun dışında tuttuğunu ve Kıbrıs Türk halkı için her türlü kolaylığı sağladığını belirtti.

Haberde şunlar kaydedildi:

Türkiye, Kıbrıslı Türklere hibe olarak yolladığı koruyucu malzemelerin yanı sıra KKTC Sağlık Bakanlığı ve ülkenin diğer kuruluşlarına Türkiye'den tıbbi malzeme getirme konusunda sınırlama getirmedi.

KKTC, bu sayede içeride salgınla başarıyla mücadele ederken, gerekli tıbbi malzemeleri de hızlıca Türkiye'den temin edebildi.

Türkiye'den KKTC'ye hibe koruyucu sağlık malzemesi olarak 70 bin cerrahi maske, 6 bin koruyucu maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 500 koruyucu tulum, 500 koruyucu gözlük, 5 bin swab, 3 bin numune tüpü, 550 siperlik ve 2 bin mavi cerrahi önlük ve ilaç gönderildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı ile ülkedeki bazı kuruluşlar, bu süreçte Türkiye'den ihtiyaç duyulan ürünleri de tedarik etti.

Bu ürünler arasında 2 bin nitril eldiven, 118 kutu muhtelif ilaç, 71 bin cerrahi maske, 18 bin koruyucu maske, 44 bin 500 koruyucu tutum, 6 bin 260 N95 ve FFP3 maske, 77 bin 192 muhtelif test kiti, 4 bin numune tüpü, 2 bin swab, 50 yoğun bakım monitörü, 7 solunum cihazı, 40 kutu muhtelif laboratuvar malzemesi, bin dezenfektan, 20 aspiratör, biyogüvenlik kabini ve tıbbi atık öğütücü yer aldı.

Öte yandan KKTC'li bazı iş adamları da kendi imkanlarıyla ülkeye koruyucu sağlık malzemesi getirdi.

KKTC'ye "üst düzey" destek

KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta Kovid-19 vakası görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye mücadelede gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart ve 14 Nisan'da KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonla görüşerek, Covid-19 konusundaki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmelerde, Covid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi. Erdoğan bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin Covid-19 sürecinde KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı.

Coronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi.

KKTC Covid-19 mücadelesini başarıyla sürdürüyor

KKTC'de ilk vakanın görülmesinin ardından hükümetin aldığı sıkı tedbirlerle salgın kontrol altına alındı.

Ülkede Covid-19 süreci başlar başlamaz okulların tatil edilmesi, charter uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması, kısmi ve tam sokağa çıkma yasağı gibi kararlar yürürlüğe girdi.

KKTC'de 22 gündür Kovid-19 vakası görülmezken, bugüne dek toplam 108 kişiye virüs bulaştı ve 4 kişi de virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hayatın kısmi olarak 4 Mayıs'ta normale dönmeye başladığı ülkede salgının seyrine göre diğer yasakların da gevşetilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 11:36