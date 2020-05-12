Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk “Yeni normalleşmede tatilin yıldızı Kuzey Kıbrıs olacak” dedi

Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Başarıyla yönetilen pandemi süreci, dikkatlerin bir kez daha Kuzey Kıbrıs’a yönelmesine sebep oldu. Türkiye’den ve Avrupa’nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık” dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından ‘Covid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemler’ taslağının hazırlandığını belirten Tibuk şöyle dedi:

“Coronavirüs ile mücadelede elde edilen başarılar ve yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte tatil planları da gündeme gelmeye başladı. Dünyayı kasıp kavuran salgın ve alınan sıkı tedbirler kapsamında evlerinde yoğun bir izolasyona maruz kalanlar, şimdilerde güvenli tatil imkânlarını araştırmaya başladı.

Salgının ilk başladığı andan itibaren alınan hızlı ve yerinde tedbirlerle dünya çapında dikkat çeken bir süreç yöneten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni normalleşme sürecinde de konuşulmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs'taki ilk Coronavirüs vakası 10 Mart'ta onaylandığında, KKTC Hükümeti hızla harekete geçti. 11 Mart’ta, tüm hava trafiğini ve sınırlarını, 16 Mart'ta okulları kapattı. Karantina tedbirleri, kısmi sokağa çıkma yasağı ve yoğun test süreci sonunda toplamda sadece 108 vaka ve dört adet ölüm ile dünya çapında başarılı bir mücadeleye imza attı. Kuzey Kıbrıs yönetimi, şimdi normal yaşama kademeli bir geçişin başlaması için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.



Tatilciler için güven

Akdeniz’in en güzel tatil merkezlerinden biri olan Kuzey Kıbrıs’ın şimdi ‘Avrupa’nın en güvenli ülkesi’ olduğunu belirten Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Yıl içinde 335 gün ortalamasıyla yüzünü gösteren güneşi ve dünya standartlarının üzerinde hizmet veren otelleriyle yeni normalleşmede tatilin yıldızı Kuzey Kıbrıs olacak” dedi.

Türkiye’de ve Avrupa’da güvenli ve virüssüz bir tatil arayanlar için Kuzey Kıbrıs’ın şu anda bir numaralı destinasyon olduğunu belirten Hande Tibuk, Net Holding iştiraki Merit International olarak bu sürece hızlıca hazırlandıklarını söyledi. Altı otel ve mevcut üç bin yatak kapasitesiyle Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırım grubu olduklarını belirten Hande Tibuk şunları kaydetti:

“Uzun süredir evlerine hapsolan ve olumsuz haberlerle büyük bir baskı altında olan insanlar, şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Doğal güzelliklerinin yanında başarıyla yönetilen pandemi süreci, dikkatlerin bir kez daha Kuzey Kıbrıs’a yönelmesine neden oldu. Türkiye’den ve Avrupa’nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık. Arkadaşlarımız bu talepleri dikkatle kaydediyor. Yeni normalleşme talimatlarıyla beraber misafirlerimize dönüş yapacağız.”



227 maddelik açılış yönetmeliği

Hükümetin pandemi yönetim talimatlarıyla birlikte hareket edeceklerini belirten Hande Tibuk, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından da ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Tibuk, şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tarafından alınması gereken önlemler, uygulanması zorunlu yeni standartlar ve tavsiyeleri dikkatle takip ediyoruz. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından ‘Covid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemler’ taslağı hazırlandı. Taslak, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Ünal Üstel’e teslim edildi. 227 maddelik bu yönetmelik, açılıştan önce ve sonra yapılacakları olanları içeren çok detaylı bir çalışma. KKTC’de konaklama sektörünün hijyenini ve toplum sağlığı denetimini sağlayabilmek amacıyla, hem misafirlerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için; bugüne kadar belirlenmiş ve bugünden sonra da belirlenecek tüm resmi uygulamalar, kurallar ve yerel yönetimler tarafından alınacak tüm kararlar, bu yönetmeliğin kapsamı dahilinde değerlendiriliyor. Ada’ya uçuşların da başlamasıyla birlikte güzel ülkemizin yeni normalleşmenin yıldızı ve dünya çapında tercih edilecek bir destinasyon olacağına inancımız tamdır. ”