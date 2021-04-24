Kaza yaptı; panik olduğu için kaçmaya çalıştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, haraketli anların yaşanmasına neden oldu. Önündeki aracı sollayarak geçmeye çalışan Abidabuo Whanemisi, kaza yaptı. Kaldırıma çarpan sürücü, kaza mahallinden kaçmaya çalıştı. Bunu fark eden çevredeki vatandaşlar, sürücünün alkollü olduğunu, bu nedenle kaçmaya çalıştığını düşünerek duruma müdahale etti.

Sürücünün kaçmasını engelleyen vatandaşlar, trafik şubesine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün ifadesini aldı. Yapılan soruşturma sonucu alkollü olmadığı belirlenen sürücünün panik olduğu için kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Vatandaşlar kaçmasına engel oldu

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kaza dün saat 15.20 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki Mercedes araçla önündeki aracı sollayarak geçmeye çalışan Abidabuo Whanemisi, kaldırıma çarptı. Sürücü kazanın ardından aracını yol kenarına park ettikten sonra kaçmaya çalıştı.



Bunu fark eden çevredeki vatandaşlar, sürücünün kaçmasına engel oldu. Vatandaşlar, sürücünün alkollü olduğunu, bu nedenle kaçmaya çalıştığını düşünerek, polisi aradı.Kaza yerine gelen trafik ekipleri, sürücünün ifadesini aldı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.Sürücünün polise verdiği ifadede korktuğunu, panik olduğunu bu nedenle kaçmaya kalkıştığını söylediği öğrenildi.