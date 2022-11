Kazalar ürkütücü

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarında meydana gelen artışlar vatandaşları ürkütüyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar yolların kötü olduğunu, bazı sürücülerin sürat ve dikkatsizliği yüzünden ölümlü kazaların arttığını belirtirken, yetkililerin önlem almasını istedi.

Sürücüler yollardaki eksikliklere değinirken, bazı yollarda aydınlatmanın yetersiz oluşundan şikayet etti. Bazı sürücüler ise yollardaki çukurlardan dert yanarken, bazıları yeterince denetim olmadığını dile getirdi.

Ne dediler…?

Ne dediler…?

Mehmet Sönmezkan

“Yollarda seyir halindeyken ciddi eksiklikler görüyoruz. Yollar yeniden yapılmaya başlansa da eksiklikler çok var. Yapılan yollar bitirilmeden bırakıldı. En önemli eksiklikler de aydınlatmadır. Yollarda yeterli aydınlatma olduğunu düşünmüyorum.”

Mehmet Ulaç

“Yollarda seyir halindeyken eksiklikler olduğunu görebiliyoruz. Özellikle gece bazı işlek caddelerde aydınlatmaların olmadığını görüyoruz. Bu büyük bir eksikliktir ve inşallah yetkililer buna bir çözüm üretir. Sıklıkla kaza haberleri duyuyoruz ve bu durum bizi endişelendiriyor. Altyapı eksikliğinin yanında sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalar da meydana geliyor ve bu noktada yetkililerden sürat konusunda daha fazla denetim ve yol güvenliğinin arttırılması için çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Şükrü Langer

“Yollarda seyir halindeyken kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz. Yollar çukurdan geçilmez ve güçlü bir yağışta kalan asfaltların da gideceğini düşünüyorum. Yollardaki en büyük tehlikenin çukurlar olduğunu eksikliklerin ise uyarıcı levhalar ve aydınlatma olduğunu söylemek isterim. Yetkililerden beklentimiz kazaları azaltmak ve halkın hem can hem de mal güvenliğini sağlayacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet Dursun

“Yollarımızın altyapısında biraz sıkıntılar var ve bu ülkenin ekonomik şartlarıyla alakalıdır. Kendi kendimize yeten bir ekonomimiz yoktur. Dışa bağlı özellikle Türkiye’ye bağlı bir ekonomimiz var ve altyapının da buna bağlı olarak eksiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Küçük bir coğrafyadayız ve birçok şey çok kolay düzeltilebilse de ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği nedeniyle hiç bir şey yolunda gitmiyor. Ülkede maalesef doğru yapılan hiçbir şey yoktur. Değirmenlik Dağyolu özellikle tonajından fazla yük alan kamyonların denetimsizliği, yoldaki eksikliklerle birleşince büyük bir tehlike ortaya çıkıyor.”

Erdoğan Özgerek

“Aracımızla yollarda seyahat ederken maalesef kendimizi güvende hissetmiyoruz. Ben Mağusa’da ikamet ediyorum ve buranın yolları köstebek yuvasına döndü. Makinistlerden çıktığımız yok. Yollarda yaya geçidi, aydınlatma, yol güvenliği eksiklikleri vardır. Gerek tarihi yerlerin gösterimi ve diğer uyarıcı levhaların eksikliği vardır. Bu gibi konuların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bir milletvekili, bir bakan bu yollardaki eksiklikleri görmeyip çukurlara düşmüyor mu görüp tamirini yaptırsınlar.”

Muhammet Çavuş

“Hem yolların eksikliklerinden hem de trafiğin yoğunluğundan yollarda seyir halindeyken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yollar resmen tarla yoluna döndü. Çizgiler, aydınlatma, uyarıcı levhalar gibi büyük eksiklikler var ve yetkililerden beklentimiz biraz daha az yesinler ve bizlerden aldıkları seyrüsefer ve muayene ücretlerini yola yatırım yapsınlar. Aracımın alt düzenini yaptıralı bir yıl olmadı yine alt düzeni gitti. Makinistlere çalışıyoruz ve yetkililerden bu konuda bir çözüm üretmelerini istiyoruz.”

Mustafa Türk

“Araçlarımızla yollarda giderken kendimi hiç de güvende hissetmiyorum. Yollar çok kötü bir durumda. Aydınlatma olmadığı için bilhassa gece araç kullanırken çok sıkıntı ve tehlike yaşıyoruz. Şehir içlerinde ve insanların çok olduğu yerlerde yolların çok karanlık olması nedeniyle yayalara çarpma riski ile seyrediyoruz. Yetkililerin bir an önce bu konuda ciddi çalışmalar yapması gerekiyor.”