Dualarla uğurlandı

Ömer KADİROĞLU

Hayatını kaybeden Gönyeli’nin sevilen ismi Yusuf Hacıoğulları dün son yolculuğuna uğurlandı.

Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları’nın da babası olan Hacıoğulları’nın Gönyeli Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine polis teşkilatının üst düzey isimleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı siyasiler ve sevenleri katıldı.

Tören boyunca gözyaşı döken Yılmaz Hacıoğulları’nı silah arkadaşları ve aile dostları teselli etti. Hacıoğulları’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gönyeli Mezarlığı’na defnedildi.



