Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de 22 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘Beyaz Kurt Operasyonu’nda ele geçirilen piyasa değeri 3 milyon TL olan bir kiloya yakın saf kokainle ilgili davanın sanıklarından, Nijeryalı kurye Chinedu Oguguq Bosah 13 yıl hapse mahkum edilirken, suç ortaklarıyla ilgili yargı süreci devam ediyor.

Kararı açıklayan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, sanığın ithal edip tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucunun kokain türü olduğunu ve A sınıfındaki tehlikeli uyuşturucu maddeler arasında bulunduğunu söyledi.

Aksun, ‘sözde öğrenciler’ konusuna dikkat çekerek, Nijeryalı sanığın 7 yıldan beri ülkede kaçak yaşadığını, öğrenci kaydının 2015’ten beri yenilenmediğini söyledi.

En ağır ceza kuryelere

Başkan Aksun, sanığın mahkum olduğu en ağır dava türünün için 18 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü ifade etti.

Aksun, sanığın ithal edip tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu maddelerin kokain türü olduğunu ve A sınıfındaki tehlikeli uyuşturucu maddeler arasında bulunduğunu söyledi.

Başkan Aksun, sanığın uyuşturucu maddeyi kurye sıfatı ithal ettiğini vurgulayarak, uyuşturucu suçlarında en ağır cezanın uyuşturucuyu ithal eden sanıklara verildiğini ifade etti. Başkan Aksun,

uyuşturucu madde kullanımı ile uyuşturucu madde ticareti veya ticarete teşebbüsü arasında ayrıma gidildiği ve başka kişileri zehirleme amacıyla suç işleyenler ile kişisel kullanım amacı ile uyuşturucu madde ithal ve tasarruf edenler arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

Sanığın suçtaki rolünün kuryelik olduğunu belirten Aksun, sanığın rolünün uyuşturucu maddenin satışından para kazanacak kişilere göre bir derece daha az olduğunu ve bunu lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Son 10 yıl içerisinde uyuşturucu madde suçlarının Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini en çok meşgul eden suç türü olduğunu ifade eden Aksun, yaygın ve vahim suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması ve bu suçu işleyenlere etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Aksun, davaya konu kokain türü uyuşturucu maddenin 904 gram 630 miligram olduğunu ve kokain türü uyuşturucu maddelerin özelinde bu miktarın oldukça yüksek boyutta olduğunu belirtti.

Aksun, “Yine bu uyuşturucu maddenin ülkemize yayılması halinde bir çok kişiyi zehirleyebileceği de aşikârdır. Bu durumu da sanık aleyhine değerlendiririz” dedi.

“Sözde öğrenciler” denetlenmeli

Fadıl Aksun, kararda, sanığın 2015 yılından yakalandığı tarihe kadar yani 7 yıla yakın bir süre herhangi bir kaydı ve izni olmaksızın ülkede dolandığını belirtti.

Başkan Aksun şunları belirtti:

“Sanığın ülkemizde üniversite öğrencisi olarak başladığı serüven suç işlemesi üzerine cezaevinde sonlanmıştır. Sanık üniversite kaydını 2015 tarihinden beri yenilememiş bir kişi olmasına rağmen tespit edilmediğini göz önüne aldığımızda sanığın ülkemizde nasıl hayatını idame ettiği, nasıl para kazandığı, nerede kaldığı gibi temel hususlardan devlet otoritesinin bir haber olduğu ve ancak bu suçu işlemesi üzerine polis tarafından tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Bu açıdan konuya baktığımızda ülkemizde kaçak olarak bulunan ve tespit edilmemiş kişilerin suça karışmaları sürpriz olmaktan çıkmaktadır. Dolayısı ile bu tip suçların önlenmesinde daha etkin denetimlerin farz olduğu aşikâr hale gelmiştir. Sınırlarımızda ve ülke içinde adeta düşmanla savaşır gibi yürütülen uyuşturucuya karşı mücadelede önceden tespiti mümkün tüm faktörlerin ortadan kaldırılması zaruridir; dolayısı ile ülkede kaçak olan sanık ve sanık gibi kişilerin kaçak durumuna düştükleri anda tespit edilip suçun önüne geçilmesi gerekir. Bu noktada devlet birimlerine iş düştüğü kadar kaydını yenilemeyen veya sırf ülkede bulunmak için kayıt yapan “sözde” öğrencilerin tespiti ve bunun devletin yetkili kurumları ile paylaşılmasında üniversitelere de büyük görev düşmektedir.”

Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 13 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.