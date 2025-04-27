Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası, yenilenen verilerle birlikte yayımlandı. Son güncellemeye göre, deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu.
İstanbul ve Kütahya'da peş peşe yaşanan depremler sonrası, vatandaşlar güvenli şehir arayışına yöneldi. Özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu liste, hem güvenli yaşam alanları hem de değer kazanan bölgeler açısından dikkat çekiyor.
Türkiye’de deprem riski en az olan 20 şehir şöyle:
1- Sinop
2- Artvin
3-Rize
4- Trabzon
5-Giresun
6- Kastamonu
7- Bartın
8- Zonguldak
9- Karabük
10- Amasya
11- Çankırı
12- Yozgat
13- Kırşehir
14- Nevşehir
15- Niğde
16- Aksaray
17- Konya
18- Karaman
19-Kırıkkale
20- Edirne
Karadeniz ve Konya güvenli
Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler belli oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası, yenilenen verilerle birlikte yayımlandı. Son güncellemeye göre, deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu.
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