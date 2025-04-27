Karadeniz ve Konya güvenli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası, yenilenen verilerle birlikte yayımlandı. Son güncellemeye göre, deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu.

İstanbul ve Kütahya'da peş peşe yaşanan depremler sonrası, vatandaşlar güvenli şehir arayışına yöneldi. Özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu liste, hem güvenli yaşam alanları hem de değer kazanan bölgeler açısından dikkat çekiyor.

Türkiye’de deprem riski en az olan 20 şehir şöyle:

1- Sinop

2- Artvin

3-Rize

4- Trabzon

5-Giresun

6- Kastamonu

7- Bartın

8- Zonguldak

9- Karabük

10- Amasya

11- Çankırı

12- Yozgat

13- Kırşehir

14- Nevşehir

15- Niğde

16- Aksaray

17- Konya

18- Karaman

19-Kırıkkale

20- Edirne