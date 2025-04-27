Ursula güvence vermedi

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı deniz altından elektrik kablosuyla bağlamayı öngören ‘Great Sea’ projesinin, Türkiye’nin sert tepkisinden sonra çıkmaza girdiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Yunanistan-Mısır Kablosuna Dönüş… Ursula von der Leyen Girit-Kıbrıs Kablosuyla ilgili Tek Kelime Etmedi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Leyen’in geçen perşembe günü Londra’da “enerji güvenliğinin geleceğiyle ilgili toplantıda yaptığı konuşmadan sonra uzman olan-olmayan herkesin kaygılarının daha da arttığına dikkat çekti.

Gazete Londra kaynaklı haberlere dayanılarak Leyen’in, Güney Kıbrıs’ın elektrik izolasyonunun kaldırılması ve Avrupa ve İsrail için enerji kavşağı haline getirilmesi için planlanan projeyle ilgili GSI) “tek kelime etmediğini” yazdı.

Gazete Leyen’in Güney Kıbrıs’tan söz etmemesinin nedeninin Doğu Akdeniz’le ilgili enerji projesinin iptal edilmesi ve önceliklerinin değişmesi mi, yoksa net mesajını vermek mi olduğunu da sorguladı. Haberde değişen önceliğin Yunanistan ile Mısır’ı deniz dibine döşenecek 950 metrelik kablo ağı ile birleştirecek “Greece Egypt Interconncector/GREGY) projesi olduğuna da işaret edildi.

Habere göre Ursula von der Leyen geçen perşembe günü Londra’da düzenlenen toplantıda, Avrupa’nın devletler arası projeler ile enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için altyapılar geliştirme programı dahilindeki Mısır-Yunanistan elektrik bağlantısına özel bir atıf yaparak bu bağlantının Avrupa ve Afrika’nın enerji güvenliğiyle ilgili önemini vurguladı. Leyen “Yunanistan ve Mısır arasındaki bağlantı gibi, iki kıta için enerji güvenliğini güçlendiren projeleri geliştiriyor ve destekliyoruz” ifadesini kullandı.

