‘Kazı yaptım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartmanın dairesine operasyon düzenleyen polis, eski eser niteliğinde bir adet testi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Yunus Emrah Demir, gönüllü ifade vererek, testiyi, Tuzla ile Mutluyaka arasında yaptığı kazı sonucu bulduğunu itiraf etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, 19 Ocak 2022 tarihinde, zanlının, ikamet ettiği apartman dairesinde yapılan arama sonucu, eski eser niteliğinde, bir adet testinin ele geçirildiğini ve zanlının tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu testiyi Tuzla ile Mutluyaka arasında yaptığı kazı sonucunda bulduğunu itiraf ettiğini bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.