Bu gidişata dur denilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “ülkeyi yönetme basiretini göstereceklerine ve gençlere sahip çıkacaklarına” vurgu yaptı.

Açıklamaya göre, konuk olduğu bir programda açıklamalarda bulunan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinde birinci parti olarak çıkacaklarına inanç belirterek, ülkenin uzun vadeli sosyal, kültürel, kalkınma planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, söz konusu kalkınma planını Meclis’ten geçirme hedefinde olduklarını ifade ederek, hükümetler değişse bile bu plana uymak zorunda kalınacağını belirtti.

“Ülkenin uçurumun kenarına kadar geldiğine” dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte “memleketi uçurumun kenarından döndüreceklerine” işaret etti.

Bu gidişata “dur” denilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu tablo kendiliğinden oluşmadı. Elektrik kurumunda biriken borcun neresi pandemi ile ilgiliydi. Bu tabloyu yaratanlar mı yarattıkları sorunları çözeceklerini iddia ediyor” diye sordu.

Tufan Erhürman, daha önce hayat pahalılığının dondurulmaya çalışıldığını belirterek, bir buçuk sene içinde 30 bin kişinin sigorta sisteminin dışına çıktığına dikkat çekti. Göreve geldikleri zaman bir an önce bütün ekonomik örgütler ve kamusal yapıların bir araya gelip planı hazırlayacaklarını vurgulayan Erhürman, bunu Meclis’ten de geçireceklerini ifade etti.

“DAÜ’nün özerkliğine tam destek”

Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek Rektör Aykut Hocanın ile görüştü.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada DAÜ’nün özerkliğine parti olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

Muhtarlarla görüştü

Erhürman, KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz’ı ziyaret etti.

Erhürman, benzer özellikler gösteren ve gelişimlerinin beraber düşünülmesi gereken belediyelerin ortak planlar geliştirmelerinin teşvik edileceğini belirtti.

