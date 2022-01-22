Sayım yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yarın gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi yapılacak okullarda oy sayım işlemlerinin ertesi güne sarkabileceği, eğitim öğretimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, okullarda gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi adına pazartesi günü tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceği belirtildi.

Seçim yasakları bugün başlıyor

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre bugün seçim propagandasının son günü. Bugün saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması, bu amaçla toplu SMS atılması yasak olacak.

YSK duyurusuna göre, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan paylaşımlar, haber sitelerinde yer alan banner yayınları ve toplu SMS’ler yasak. Bu yasak, haber sitelerinin toplu SMS’lerini kapsamıyor.

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, oy verme işleminin saat 08.00’de başlayıp18.00’de sona ereceği pazar günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak.

YSK, yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklara da işaret ederek, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Seçim nedeniyle İnce Av bugüne alındı

Öte yandan Bakanlar Kurulu, 23 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçim tarihinin, 1. İnce Av mevsimi tarihi ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle 23 Ocak Pazar günü olan avın, bugüne alınmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 10:55