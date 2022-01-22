‘Travma geçirdi’

banner514

DP Genel Başkanı Ataoğlu’nun içerisinde bulunduğu araç seçim çalışmalarından dönerken kaza yaptı

‘Travma geçirdi’
banner551
banner432

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun içerisinde bulunduğu araç dün akşam kaza yaptı. 
Kazanın, dün akşam saatlerinde Güzelyurt- Lefkoşa ana yolunda aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün ani fren yapması sonucu meydana geldiği bildirildi. 
Boynunda ezilme meydana gelen Ataoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Multi travma geçirdiği belirtilen Ataoğlu’na boyunluk takıldı. 

banner550

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Elektrik üretiminde fark büyük
Elektrik üretiminde fark büyük
  1. KIBRIS

banner456

banner455