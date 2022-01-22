‘Travma geçirdi’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun içerisinde bulunduğu araç dün akşam kaza yaptı.

Kazanın, dün akşam saatlerinde Güzelyurt- Lefkoşa ana yolunda aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün ani fren yapması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Boynunda ezilme meydana gelen Ataoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Multi travma geçirdiği belirtilen Ataoğlu’na boyunluk takıldı.