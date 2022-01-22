Genel grev uyarısı

Belediyelerde örgütlü sendikalar ve 22 belediye başkanı ortak deklarasyon yayımlayarak, belediyelerin yaşadığı mali ve ekonomik sıkıntılara işaret etti, süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin değerlendirileceği uyarısı yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) aracılığıyla yayımlanan ortak deklarasyonda, ülkenin içerisinde bulunduğu mali ve ekonomik koşulların, belediyeleri çıkmaza doğru götürdüğüne işaret edildi. Deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

“Geldiğimiz noktada, 2022 yılında devlet katkı paylarına %26’lık artış öngörülürken, belediyelerin sadece ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranı yüzde 37,26’dır. Önümüzdeki temmuz ayında yine merkezi hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken Hayat Pahalılığı oranı ise yüzde 20’dir. Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten yüzde 30’luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir.

Dolayısıyla yerel yönetimler ve örgütlü sendikalar olarak merkezi hükümetten aşağıdaki dört maddelik talebimizi kamuoyu ile paylaşırız;

1-Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31 Ocak tarihine kadar ödenmesi,

2-Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulu’ndan onaylanma süreci beklenmeden yüzde 26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

3- Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi, Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı (yüzde 37,26) ve alacağı öngörülen (yüzde 20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi.’

4-Deklarasyonda, özellikle ilk üç madde ile ilgili olarak merkezi hükümetin 31 Ocak tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren belediyelerde süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin değerlendirileceği kaydedildi.