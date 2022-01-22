Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay seçimden sonra kurulacak hükümette UBP veya CTP olarak bir ayrımlarının olmadığını söyledi.

Özersay, “Hükümeti UBP kuracaksa Halkın Partisi’yle, CTP kuracaksa Halkın Partisi’yle ortak olacak. Bu açıdan oyun kurucu, hükümet kurucu pozisyonunda olacak Halkın Partisi. Bizim için önemli olan hükümeti kurmak değil yaşatmak ve yönetmektir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) ziyaret eden Özersay, ziyarette yaptığı konuşmada, yaklaşan seçim nedeni ile kararların alınıp hayata geçirilmesi noktasında çok ciddi bir duraksama yaşandığını dolayısıyla da ülkenin bir süredir kilitlenmiş durumda olduğunu ifade etti.

Siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu ülkede yaşayan herkesin bir biçimde zarar gördüğünü anlatan Kudret Özersay, önümüzdeki dönemde siyasi anlamda cesaret ve kararlılık gösterebilecek olan, kendi içerisinde uyumlu ve uzun ömürlü, icraat yapabilecek bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirtti.

Halkın Partisi’nin bu bağlamdaki kararlı duruşuna vurgu yapan Özersay, seçimden sonra yapıcı, uzlaşmacı ve uyumlu bir biçimde uzunca süre devam edecek bir hükümetin kurulması yönünde irade ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Özersay, Halkın Partisi’nin temel prensibinin özellikle turizm sektörü ile ilgili konuları ele alırken başka sektörleri ve hayatın diğer alanları ilgili olarak da daha genel bir tespit ortaya koymak olduğunu söyledi.