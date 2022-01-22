‘Güçlü şekilde geliyoruz’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Acapulco Otel’de düzenlenen DP’ye katılım töreninde konuştu. DP ateşinin, her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Ataoğlu, seçimden zaferle çıkacaklarına inanç belirtti.

Fikri Ataoğlu, vatandaşlara etkin bir hükümet için partisine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Ataoğlu, “Biz her yerde birleştirici olmayı, kavgayı önlemeyi, uzlaştırıcı olmayı kendimize prensip edindik. İnanınız önümüzdeki dönemde sırf bu özellikleri nedeniyle bile DP’ye büyük ihtiyaç olacaktır. Çünkü DP, istikrar ve iktidarın sigortasıdır” dedi.

Ataoğlu, “DP Genel Başkanı, Kıbrıs ve Halk sevdalısı bir kişi olarak herkesi oy vermeye davet eder, bunun en temel yurt ödevlerimizden biri olduğunu anımsatırım” diyerek sandığa gitme çağrısı yaptı.

Birçok konuda adım atılacak

Ataoğlu iktidara gelmeleri halinde gerçekleştirmeyi vaat ettikleri yenilikleri de açıkladı ve şunları söyledi:

“Ülkemizde adalet sistemi çok yavaş işlemekte, bu durum adalete güven duygusunu zayıflatmaktadır. Adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi için gerekli tüm düzenlemeler yapılacaktır.

Maddi imkânsızlıkları nedeniyle hak arama özgürlüğünden yararlanamayanlar için öngörülen “adli yardım” müessesesine işlerlik kazandırılacaktır.

Yapılacak düzenleme ile idari işlemlerin yapılmasındaki yetki ve sorumluluk belirsizlikleri giderilerek işlemlere açıklık kazandırılacak, denetim kolaylığı sağlanacaktır.

Mahkemeler, çağın gelişmelerine ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde modern araç ve gereçlerle donatılacaktır.

Hapishaneler, modern bir örgütlenme, yeterli sayıda personel ve fiziki imkanlar geliştirilerek çağdaş normlara uygun hale getirilecektir.

Siyasetçilerin ve kamu yöneticilerinin mal varlıkları şeffaf hale getirilecektir.

Kamunun bütün iş ve işlemlerinde şeffaflık asıl, gizlilik istisna olacaktır.

Halkın devlete olan güvenini sarsan, ülkemizin imajını zedeleyen yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılması ve suçluların cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki önlemler alınacaktır.

Kamu yönetiminde gereksiz yere genişletilen “gizlilik kültürü” ile mücadele edilecektir. “Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı” titizlikle çalıştırılacak ve kamu kuruluşlarının evrak akış sistemleri ve karar alma süreçleri yeniden düzenlenecektir.

Kamu ihale sisteminde son dönemlerde yapılan değişiklikler, ihale sistemi çağdaş normlarına uygun olarak iyileştirilecektir.

Kadınla ilgili dernek, vakıf ve diğer sivil toplum örgütleri desteklenecek, kadınları ilgilendiren yasal ve idari düzenlemeler yapılırken bu örgütlerle işbirliği yapacaktır.

Gençlerimizin, doğup büyüdüğü bölgede yaşamlarını sürdürebilmeleri için düşük bütçeli, bölgenin yapısına uygun konut çözümleri yapılacaktır.

Engellilere hizmet konusunda, merkezi yönetim düzenleyici, koordine edici ve denetleyici bir rol üstlenecek, esas hizmeti gönüllü kuruluşların ve özel sektörün katılımıyla yerel yönetimler verecektir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm tüzükler gözden geçirilecektir.”