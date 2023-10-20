CTP resmen sahaya iniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 27 Ekim akşamı bir yürüyüşle sokakta eylemlilik sürecini başlatacaklarını açıkladı.

CTP, yeni döneme dair eylem planını paylaşmak, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirmek için dün Paradise Park’ta basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CTP milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

Burada konuşan Erhürman, hükümete eleştirilerde bulundu, Kıbrıslı Türklerin sadece yoksullaşmadığını, “yoklaşma”ya da sürüklendiğini söyledi.

“Artık Kıbrıslı Türkler bu ülkede talebi dahi belirleyemiyor” diye konuşan Erhürman, “Bu hızla 5 yıl, belki daha az sürede, bu topraklarda bugün olduğumuz noktada olmayacağımız görülüyor” dedi.

Erhürman, “Biz halkımızla birlikte bir yola çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz… Birlikte bu yol yürünecek ve bu yolun sonunda ülke birlikte yönetilecek” diye devam etti.

“Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok mecliste olacak demiştik. Sokaktaki eksikliğimiz özeleştirisini yaptığımız bir konudur” diyen Erhürman, 27 Ekim akşamı başlatacakları sokakta eylemlilik süreci için tüm kesimlerle istişare halinde olduklarını anlattı.

Erhürman, “Bunu CTP eylemi olarak görmüyoruz. Biz bunun organizasyonuna soyunduk” dedi.

Bunun 27 Ekim’de başlayıp aynı gece bitecek bir süreç olmadığını ifade eden Erhürman, “Bu sürekliliği olan ve bizi bu zihniyetten kurtarana kadar devam edecek olan bir süreç” dedi.

Erhürman daha sonra CTP’nin yol haritasını paylaştı

Mevcut sürecin Ocak 2022’de başladığını anlatan ve o günlerde içinden geçilen süreci özetleyen Erhürman, “Siyasi tarihimizde görülmeyen bir gelişme yaşandı. 24 vekil çıkarmış bir genel başkanın başbakan olamadığı bir süreçle başladık bu kötü günlere” dedi.

Bunun ülke demokrasisine vurulmuş bir darbe olduğunu, yaşananların nedenini, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Ertuğruloğlu’nun, “Türkiye Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor” diyerek açıkladığını söyleyen Erhürman, “Bu ülke siyasi tarihine vurulan ciddi bir siyasi darbeydi” ifadelerini kullandı.

O dönemde demokrasi hasarına dikkat çekmek için 18 vekille Ercan’dan bir yürüyüş gerçekleştiklerini dile getiren Erhürman bunun ardından ülke tarihinin en büyük istikrarsızlık döneminin yaşandığını söyledi.

Kurumsal hafıza darmadağın edildi

Sürekli başbakan, bakan, müsteşar ve müdürlerin değiştiğini ifade eden Erhürman ülkedeki kurumsal hafızanın darmadağın edildiğini, istikrar kelimesinin pespaye haline getirildiğini dile getirdi.

Aynı dönemde KIB-TEK’te yaşananların pes dedirttiğini söyleyen Erhürman ihalesiz akaryakıt alımına işaret etti.

Bu konudaki verileri kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Erhürman sayıştayın raporuna işaret etti. KIBTEK’in zarara uğratıldığını dile getiren Erhürman, santrallerin bakım onarımı yapılmadığı için ülke çapında elektrik kesintileri yaşandığını ve Güneyden çok yüksek fiyata elektrik almak durumunda kalındığını anımsattı.

Hükümet istifa etmeli

Basiretsiz, beceriksiz ve umursamaz olarak tanımladığı hükümetin istifa etmesi gerektiğini dile getiren Erhürman tüm bu sorunlar sürerken bir de sürekli kabine değişecek mi tartışmaları yapıldığın kaydetti.