Market fiyatlarındaki artışlar hız kesmiyor

Hükümetin asgari ücreti net 8 bin 500 liraya çıkarma yönünde hazırlık yaptığı açıklanırken, marketlerdeki fiyatların daha hızlı bir yükselişte olduğu görüldü. Vatandaşlar “zamlı maaşları henüz alamadık ama marketlerde ürünler sürekli yükseliyor” diyerek tepki gösterdi.
Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; 7 ay önce 4 lira 99 kuruşa satılan makarnanın fiyatı bu ay itibariyle 10 lira 99 kuruşa yükseldi. Yine 7 ayda 30 adet yumurtanın fiyatı 18 lira 90 kuruştan 73 liraya; 500 gram bulgurun fiyatı 6 lira 90 kuruştan 22 lira 30 kuruşa yükseldi. Temizlik malzemelerinde de ciddi artışlar görüldü. Buna göre 4 litrelik bulaşık ilacı 20 liradan 60 liraya yükselerek rekor kırdı.
Fiyatlar 7 ay içinde nereden nereye geldi
08-11-2021 16-06-2022
Tahıl grubu
Selva makarna (500 Gr) 4.99 TL 10.99 TL
Ece pirinç 13.90 TL 33.99 TL
Ece bulgur 6.90 TL 22.30 TL
Özde kuru fasulye 16 TL 35 TL
Validem pirinç 10.50 TL 14.50 TL
Özde Jasmine pirinç (800 Gr) 21 TL 34 TL
Süt ve süt ürünleri
KOOP süt (1 Litre) 9.99 TL 18.99 TL
Koop Hellim (kilosu) 84 TL 142.50 TL
Hayvansal ürünler
Zwan Bolibif 17.50 TL 33.99 TL
Ferik yumurta (30’lu) 12.90 TL 54.99 TL
Normal yumurta (30’lu) 18.90 TL 73.00 TL
Boğaz köy yumurtası (12’li) 22.90 TL 32.90 TL
Boğaz köy yumurtası (6’lı) 11.50 TL 16.90 TL
Tavuk (kanat birim fiyatı) 44 TL 84.24 TL
Tüm tavuk (birim fiyatı) 27 TL 61.01 TL
Tavuk (göğüs birim fiyatı) 37 TL 92.71 TL
Sıvı yağlar
Olin sıvı yağ (1 Litre) 23 TL 52 TL
Bizim Ayçiçek yağı (4 Litre) 89 TL 188.90 TL
Bizim Ayçiçek yağı (1 Litre) 18.90 TL 37.90 TL
Olin Ayçiçek yağı (2 Lt) 85 TL 93.25 TL
Olin Ayçiçek yağı (4 Lt) 161.50 TL 277.50 TL
Yonca Ayçiçek yağı (1 Lt) 35.90 TL 60 TL
Oruçoğlu Ayçiçek yağı (1 Lt) 29.90 TL 52 TL
Yonca Ayçiçek yağı (3 Lt) 87 TL 185 TL
Vita Ayçiçek yağı (3 Lt) 99 TL 180 TL
Kahve, şeker, meyve suları
Con kahve 9 TL 19.95 TL
Mehmet Efendi kahve 10.90 TL 17.90 TL
Validem toz şeker (1500 GR) 10.90 TL 29.90 TL
KOOP Meyve suyu 13.90 TL – 20.50 TL 23.75-38.15 TL
Pınar meyve suyu 9.90 TL 18.90 TL
Temizlik ürünleri
Temizler bulaşık ilacı (4 Lt) 19.90 TL 59.95 TL
Domestos çamaşır suyu (810 ML) 8.90 TL 13.99 TLGüncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 10:05