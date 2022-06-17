Market fiyatlarındaki artışlar hız kesmiyor

Hükümetin asgari ücreti net 8 bin 500 liraya çıkarma yönünde hazırlık yaptığı açıklanırken, marketlerdeki fiyatların daha hızlı bir yükselişte olduğu görüldü. Vatandaşlar “zamlı maaşları henüz alamadık ama marketlerde ürünler sürekli yükseliyor” diyerek tepki gösterdi.

Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre; 7 ay önce 4 lira 99 kuruşa satılan makarnanın fiyatı bu ay itibariyle 10 lira 99 kuruşa yükseldi. Yine 7 ayda 30 adet yumurtanın fiyatı 18 lira 90 kuruştan 73 liraya; 500 gram bulgurun fiyatı 6 lira 90 kuruştan 22 lira 30 kuruşa yükseldi. Temizlik malzemelerinde de ciddi artışlar görüldü. Buna göre 4 litrelik bulaşık ilacı 20 liradan 60 liraya yükselerek rekor kırdı.

Fiyatlar 7 ay içinde nereden nereye geldi



08-11-2021 16-06-2022

Tahıl grubu

Selva makarna (500 Gr) 4.99 TL 10.99 TL

Ece pirinç 13.90 TL 33.99 TL

Ece bulgur 6.90 TL 22.30 TL

Özde kuru fasulye 16 TL 35 TL

Validem pirinç 10.50 TL 14.50 TL

Özde Jasmine pirinç (800 Gr) 21 TL 34 TL

Süt ve süt ürünleri

KOOP süt (1 Litre) 9.99 TL 18.99 TL

Koop Hellim (kilosu) 84 TL 142.50 TL

Hayvansal ürünler

Zwan Bolibif 17.50 TL 33.99 TL

Ferik yumurta (30’lu) 12.90 TL 54.99 TL

Normal yumurta (30’lu) 18.90 TL 73.00 TL

Boğaz köy yumurtası (12’li) 22.90 TL 32.90 TL

Boğaz köy yumurtası (6’lı) 11.50 TL 16.90 TL

Tavuk (kanat birim fiyatı) 44 TL 84.24 TL

Tüm tavuk (birim fiyatı) 27 TL 61.01 TL

Tavuk (göğüs birim fiyatı) 37 TL 92.71 TL

Sıvı yağlar

Olin sıvı yağ (1 Litre) 23 TL 52 TL

Bizim Ayçiçek yağı (4 Litre) 89 TL 188.90 TL

Bizim Ayçiçek yağı (1 Litre) 18.90 TL 37.90 TL

Olin Ayçiçek yağı (2 Lt) 85 TL 93.25 TL

Olin Ayçiçek yağı (4 Lt) 161.50 TL 277.50 TL

Yonca Ayçiçek yağı (1 Lt) 35.90 TL 60 TL

Oruçoğlu Ayçiçek yağı (1 Lt) 29.90 TL 52 TL

Yonca Ayçiçek yağı (3 Lt) 87 TL 185 TL

Vita Ayçiçek yağı (3 Lt) 99 TL 180 TL

Kahve, şeker, meyve suları

Con kahve 9 TL 19.95 TL

Mehmet Efendi kahve 10.90 TL 17.90 TL

Validem toz şeker (1500 GR) 10.90 TL 29.90 TL

KOOP Meyve suyu 13.90 TL – 20.50 TL 23.75-38.15 TL

Pınar meyve suyu 9.90 TL 18.90 TL

Temizlik ürünleri

Temizler bulaşık ilacı (4 Lt) 19.90 TL 59.95 TL

Domestos çamaşır suyu (810 ML) 8.90 TL 13.99 TL

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 10:05