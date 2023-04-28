Coşkulu kutlama yapıldı

Tohum Kids Kreş ve Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Minikler, bayram dolayısıyla çeşitli gösteriler sahneledi. Şık kıyafetlerle modern danslar sergileyen çocuklar, yerel kıyafetlerle halk oyunları oynadı. Gösterileri izleyen miniklerin öğretmenleri ve aileleri büyük bir gurur yaşadı. Düzenlenen etkinlikte çocuklara bayramı hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı da anlatıldı. Minikler Ulu Önder’in hayatını, düşüncelerini ve gelecek nesillere bıraktığı mirası öğrenirken, merak ettiklerini öğretmenlerine sundu.

