Dayanışma Evinde buluştular

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum sendika 1 Mayıs'ta ortak etkinlik yapacak.

Kuzey Kıbrıs’taki sendikalar 1 Mayıs saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanacak ve buradan Taksim sahasına yürüyerek Güney Kıbrıs’tan organizasyona katılacak sendika ve örgütlerle buluşacak. Etkinliğe, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve PEO katılacak.

1 Mayıs dolayısıyla söz konusu sendika ve örgütler dün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek ortak açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamanın Türkçe versiyonunu Genel-İş Başkanı ve Dev-İş Genel Sekreteri Semih Kolozali, Rumca versiyonunu Sotirilla Haralambus okudu.

Açıklamada, 1 Mayıs’ın dünya işçi sınıfı mücadelesinde bir sembol olduğu, Şikago isyanının kahramanlarının vizyonlarının yıllardır canlı kalmaya devam edip, emekçilere yeni talepler ve mücadeleler için ilham verdiği kaydedildi.

Giderek artan servetin bir avuç azınlığın elinde birikirken, milyarlarca insanın işsizlik, güvencesizlik ve yoksullukla karşı karşıya kalarak, hayatta kalma mücadelesi verdiği ifade edilen açıklamada, artan hayat pahalılığı ve temel ihtiyaç maddeleri fiyatlarındaki yükselişin emekçilerin hayatlarını daha da zora soktuğunun altı çizildi.

Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde adil ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm beklentisine de vurgu yapılan açıklamada, “hamilerin ve vasilerin olmayacağı, askersizleştirilmiş bağımsız bir devlet için… emekçilerin sosyal hak ve kazanımlarını savunmak ve geliştirmek, yeniden birleşme, sosyal adalet, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mücadeleye devam edildiği” vurgulandı.

