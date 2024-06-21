Polis tümünü arıyor

Aldığı ihbar üzerine Gönyeli’de iki adrese baskın düzenleyen polis, ülkede kaçak yaşam süren

Bangladeş uyruklu 8 kişi tespit etti.

Tutuklanan zanlılar P Jwell, josib Hossain Havlader, MD Jowal, Shakaoat Hossen, Sabber Alamin, Saheb Ali , Ab Hossain ve Sajal Miar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların bazı işyerlerinde çalıştıklarını söyledikleri, bu yönde araştırma yapılacağı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 zanlının 19 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekip tarafından saat 14.30'da Gönyeli'de Atatürk Caddesinde bulunan 2 ayrı evde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapıdan muhaceret kontrolünde, Ab Hossain’in 3 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 290 gün ve Sajal Miar’ın ise 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 162 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, P Jwell’in 714, josib Hüssein Havlader’in 165, MD Jowal’ın 292, Shakaoat Hossen’in 278, Sabber Alamın’in 333 ve Saheb Ali’nin de 275 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlıların sözlü beyanlarında KKTC'de çeşitli yerlerde çalıştıklarını söylediklerini, bu nedenle araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

Polis, zanlılardan Shakaoat Hossen’in KKTC'de çalışma izni olduğu yönünde belge sunduğu, ancak yapılan araştırmada izninin 16 Ağustos 2023 tarihinde çıktığını, fakat 31 Ağustos 2023 tarihinde iptal edildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis memuru, bu hususunda araştırılacağını belirterek, tüm zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.