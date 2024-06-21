Cezaevine gönderildi

Gönyeli’de seyir halindeyken narkotik ekiplerini fark eden, kaçmaya çalışırken hem kaza yapan hem de uyuşturucuyu aracın camından atan Ersan Tarım ile yanında yolcu olarak bulunan Ceyda Bolat dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda toplam 4 buçuk gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu tespit edildiği açıklandı. Zanlı Tarım’ın polise itirafta bulunup, 5 gram bonzai için 2 bin 500 TL ödediğini söylediği belirtildi.

Soruşturmanın kısmen tamamlandığı, Tarım’ın 15’i uyuşturucu suçu olmak üzere 33 sabıkası olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.



Kaçarken kaza yaptı

Soruşturmayı yapan polis, 10 Haziran 2024 tarihinde zanlı Ersan Tarım ile aracında yolcu olarak bulunan zanlı Ceyda Bolat’ın Atatürk Caddesi’ne giriş yapacakları esnada Narkotik ekiplerini fark edip, geri geri gidip, başka bir araca çarptıktan sonra caddeye çıkıp ilerlediklerini ve kaçmak isterken durdurulduklarını belirtti.

Polis, zanlıların kaçmaya çalışırken araçtan attıkları 3 paket halinde 3 gram maddenin bulunduğunu, türünün Sentetik Cannabinoid olduğunun tespit edildiğini ve emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada bir gram daha Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin emare alındığını söyledi.

Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, birlikte yaşadıkları Alayköy’deki ikametgahta yapılan aramada salon kısmında bulunan sehpa üzerinde yarım gram daha Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Tarım’ın ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Haziran’da bir şahıstan 5 gram olarak aldığını ve 2 bin 500 TL ödeme yaptığını söylediğini açıkladı.

6 önce tahliye oldu

Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirtti. Polis, zanlı Tarım hakkında uyuşturucu verme suçlamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Polis, 33 ayrı sabıkasından 15’i uyuşturucu suçu olan ve cezaevinden yine uyuşturucu suçundan geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan Tarım’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesini, diğer zanlının tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Tarım’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, Bolat’ın ise 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

