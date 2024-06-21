Yüzde 18 az geldi

Lefkoşa’da 87 yaşındaki bir şahsın 14 dairesinin kiralarını toplamakla görevli olan ve bu iş karşılığında yüzde 18 komisyon alan ancak son olarak aldığı 14 bin 700 Sterlin parayı mal sahibine vermeyerek, çalan Gülcay Çiftçi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde yüzde 18 komisyon karşılığında kiraları topladığını ancak alacaklı olduğunu söylediğini öne sürdüğü açıklandı.

Polis, zanlının Kasım 2023 ile Nisan 2024 ayları arasında Lefkoşa’da Korkut Efendi Mahallesi üzerinde bulunan toplam 14 dairenin kiraları olan toplam 14 bin 700 Sterlin nakit parayı mal sahibi olan E.A’nın (E-87) direktifiyle topladığını söyledi. Polis, zanlının tahsil ettiği parayı mal sahibine vermeyerek, çaldığını belirtti. Polis memuru, zanlının para aldığı kiracılardan ifade temin edildiğini, söz konusu tanıkların parayı ödediklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, 12 Haziran’da Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek yakalandığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde “onların da bana vereceği vardı” dediğini ve kiraları toplaması karşılığında yüzde 18 komisyon aldığını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının özel eğitim alan iki çocuk annesi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.