‘Adalet arayışı sürecek’

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında kararın açıklanmasının ardından sanıkların ‘bilinçli taksir’ suçundan mahkum edilerek, en fazla 18 yıl hapis cezasına çarptırılması Şampiyon Melekler’in ailelerinin tepkisine neden oldu.

Sanıkların, daha ağır cezalar öngören ‘olası kast’tan yargılanması gerektiğini belirten aileler, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Depremde hayatını kaybeden Aykan Ekiz’in annesi Meltem Ekiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Meltem Ekiz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim evlatlarımıza, canlarımıza verilmiş sözümüz var. Olası kast olana kadar mücadelemiz devam edecek. Dimdik ayaktayız, güçlüyüz, el ele, omuz omuza bu davayı bu savaşı kazanacağız. Evlatlarımız da biz de nasıl ki iki sene oluyor, nefes alamıyorsak ve evimize güneş doğmuyorsa, onlar da gün yüzü ve güneşin doğduğunu görmeyecekler. Bir ömür dört duvar arasında nefessiz kalacaklar. “

Şampiyon Melekler’den Aras Aktuğralı’nın babası Murat Aktuğralı da adalet mücadelesinde gelinen noktayı değerlendirdi. Bir yıldır süren zorlu hukuk mücadelesinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Aktuğralı, 11 sanıktan 6’sının suçlu bulunarak cezaya çarptırıldığını, 5 kişinin ise beraat ettiğini ifade etti. Ancak verilen cezaların yetersiz olduğunu vurgulayan Aktuğralı, adalet arayışlarının sona ermediğini söyledi.

“Bu davadan çok şey öğrendim”

Serin İpekcioğlu’nun annesi Pervin Aksoy İpekcioğlu ise verilen cezalara isyan ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu davadan çok şey öğrendim Serin’im; insanlığın öldüğünü, parayla insan olunduğunu sananları öğrendim. Sahtekarlıkla çocuklara mezar yapanları, sahte ruhsatla bunları yapabilme hadsizliğini gösterenleri öğrendim.

Kızım Serin'im İsias denilen toplu mezarda nefessiz kaldı.

Serin'im çok yönlü bir çocuktu, iyi bir sporcuydu.

Umuttu bizim için, umudu öldürenleri gördüm.

Ama bir şeyi daha gördüm, öğrendim; vicdan ve cesareti arasında sıkışıp kalanların, bu ahlaksız, sahtekar katillere ceza veremeyeceklerini ve bir ülkenin umudunu da öldürebileceklerini gördüm.

Benim ana yüreğimde bu ahlaksızların cezası olası kastın da ötesinde. Ne verseniz acım dinmez. Başka analar, başka canlar yanmasın diye tüm çabam etrafımı saran ahlaksızlara rağmen.

Bugün hala "adil" bir kararı tartışıyor ve verme cesaretini gösteremiyorsanız, bir ülkeyi canlı canlı enkaza gömmeye devam edeceksiniz.”

Ne olmuştu

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında önceki gece kısa karar açıklanmıştı.

Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup, mahkum edilmişti.

Beş sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Oteli sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı.

Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

İsias Otel davası kararını açıklamasının ardından basına açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, davayı ileri götüreceklerini belirterek,“Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz” demişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024, 10:00