Türkiye ile Suriye arasında, yeni Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlenmesi konusunda görüşmelerin ileri aşamada olduğu şeklinde Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamaların Rum hükümetinde “paniğe sebep olduğu” iddia edildi.

Alithia gazetesi “Türkiye-Suriye MEB’i Belirlenmesi Konusunda Panik – Kombos: Tehlikeli Gelişmeyi Engellemek Adına Sahip Oluğumuz Araçlar Temelinde Hareket Ediyoruz” başlıkları altında verdiği haberde, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Türkiye’nin Suriye’deki yeni yönetimle MEB belirlenmesi çalışmalarında ilerleme kaydettikleri şeklindeki açıklamasının Rum hükümetinde panik yarattığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un konuya ilişin yaptığı açıklamada, söz konusu durumu “çok tehlikeli bir gelişme” olarak nitelendirdiklerini söylediğini aktardı.

Habere göre Kombos açıklamasında; “Gerçekleşmesi durumunda çok tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Engellemek ve önünü almak için elimizdeki tüm imkanlar temelinde hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

“AB’nin de, üye bir ülkesinin hayati çıkarları ve egemenlik haklarının zarar görmesi durumunda finansal açıdan da rol üstlenebilir ve üstlenmelidir” ifadelerini kullanan Kombos, “Suriye’deki durumun, basında çıkan planlarla uyuşmayan sürekli değişken bir durumda olmasından ötürü sürekli teyakkuz durumunda olduklarını” vurguladı.

Letimbiotis: Haklarımız dikkate alınmalı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberini: “Oldubittileri Önlemek İçin Hareket Ediyorlar” başlığı altında verirken Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün konuya ilişkin açıklamasında “'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin haklarının dikkate alınması gerektiğine” vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis açıklamasında; “Türkiye ile Suriye arasında imzalanacak bir anlaşmanın uluslararası hukuka ve UNCLOS’ta belirtildiği şekliyle geleneksel uluslararası denizcilik hukukuna uygun olması ve 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgedeki haklarını dikkate alması gerektiğini” iddia etti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Letimbiotis, “'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının görmezden gelinmesi, etkilenmesi veya kuşku altına sokulmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi.

Mısır’a gidecekler

Gazete haberinin devamında ise, Hristodulidis ve Miçotakis’in yeni yılda, birkaç gün içerisinde üçlü zirve gerçekleştirmek için Mısır’a gideceklerini yazdı.

Gazete ayrıca, Hristodulidis ve Miçotakis’in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’yle üçlü bir zirve gerçekleştireceğini ve Suriye’deki gelişmeler dikkate alındığında bu zirvenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

