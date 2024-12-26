Her şeyi anlattı 

Cihangir’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Renkli Zehir Operasyonu” kapsamında 654 adet extacy türü uyuşturucu hapla yakalanan 33 yaşındaki zanlı Barış Akçimen hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlının uyuşturucu hapları whatsaaptan sipariş verip Türkiye’deki bir şahsa 66 bin TL göndererek, aracı yoluyla Haspolat bölgesinden teslim aldığı açıklandı.

Zanlının ifadesinde Cihagir bölgesinde tanesi 400 liradan 155 hap sattığını söylediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Renkli Zehir Operasyonu’nun 21 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, Cihangir’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından düzenlenen operasyonda Akçimen’in tasarrufunda 345 adet farklı renklerde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada 309 adet daha uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlı itiraflarda bulundu

Polis, zanlının “kanunsuz uyuşturucu alma, tasarruf ve verme” suçlarından tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde Kasım ayında Türkiye’deki bir şahısla whatsaap üzerinden irtibat kurarak, 66 bin TL para gönderdiğini ve hapları Haspolat’ta belirlenen bir konumdan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının haplardan 155 tanesini Cihangir bölgesinde tanesi 400 liraya sattığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Polis, hapların devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirtti. Polis, zanlının telefonunda ileri inceleme yapılacağını, aranan 2 şahıs olduğunu ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 8 gün daha süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.