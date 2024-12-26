İhraç edilecek

Interpol’ün radarında olan Black Axe isimli suç örgütünün üyesi Nijeryalı Justin Ikechukwu Osuji sahte evrak soruşturması kapsamında tutuklandı.

Polis, sahte kiralık araç sözleşmesi ibraz ettiği tespit edilerek tutuklanan Sudanlı Muhammed Beşir’e yardım ettiği ortaya çıkan Justin Ikechukwu Osuji de dün Beşir ile birlikte mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Justin Ikechukwu Osuji’nin sözleşmesi sahtelenen aracı kiralayan şahıs olduğu, ayrıca çete üyeliği suçundan Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Muhammed Beşir’in 13 Aralık 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında durdurulduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının kullanımındaki ZUC 414 plakalı kiralık aracın evraklarının istendiğini ancak görevli memura, araç kiralama sözleşmesinin yanında olmadığını, daha sonra Lefkoşa Trafik Şubesine getireceğini beyan ettiğini açıkladı.

Polise sahte belge verdi

Polis, zanlı Beşir’in bir gün sonra saat 18.00 sıralarında şubeye geldiğini ve Lapta’da faaliyet gösteren bir şirket adına düzenlenen, 13-16 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesini sunduğunu belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının araç kira sözleşmesine kendi adını yazarak sahteledikten sonra şubede görevli memura verdiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye celp edilen zanlı Beşir’in işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, 16 Aralık tarihinde Lapta'da faaliyet gösteren araç kiralık şirketinden yapılan soruşturmada söz konusu aracı Justin Ikechukwu Osuji’ye kiraladıklarını söylediklerini aktardı.

El yazı örnekleri alındı

Polis, Justin Ikechukwu Osuji’nin 25 Aralık 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında Osuji’den de el yazı örnekleri alındığını belirtti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Justin Ikechukwu Osuji’nin 11 Aralık 2024 tarihinde çete üyeliği suçundan Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edildiğini ve hakkında ihraç emri çıkarıldığını söyledi. Polis memuru, Mohamed Beshır’in ise ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu söyledi.

Beşir serbest kaldı, Osuji cezaevine gönderildi

Savcı da öğrenci olan Mohamed Beşir’in uygun bir teminata bağlanmasını, Osuji’nin ise ihraç emri gereği 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, Justin Ikechukwu Osuji’nin 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Mohamed Beşir’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

