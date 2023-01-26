Kıbrıs’ın acı günü

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün yeni bir cinayet olayı meydana geldi. Erkek arkadaşı tarafından başına demir çubukla vurularak öldürülen Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cesedi polis tarafından dün sabahın erken saatlerinde bir inşaat alanında bulundu.

Vahşice işlenen cinayet sonrasında polis, Zehie’nin erkek arkadaşı olduğu bildirilen Sefer Buğra Altundağ’ın peşine düştü. Altundağ, kullandığı aracı Derinya kapısına yakın bir yerde bırakarak güneye kaçtı. Akşam saatlerinde ise Rum polisi tarafından tutuklanarak KKTC polisine iade edildi.



Cesedi 200 metre sürükledi

Olay yerinden, polis kaynaklarından elde edilen bilgilere göre kan donduran cinayet olayı şöyle gelişti:

Bir süredir ilişki yaşadıkları iddia edilen Sefer Buğra Altundağ ile Zehie Helin Reessur gece eğlenmek için buluştu. İddialara göre; ikili Gazimağusa’da vakit geçirdikten sonra arabayla İskele’ye gitti. Ancak henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı Altundağ ile Reessur arasında tartışma yaşandı.

Altundağ, kavga ettiği Zehie Helin Reessur’un başında sert bir cisimle defalarca vurdu. Başına darbe alan genç kız, araçta hayatını kaybetti.

Genç kızı soğukkanlı bir şekilde öldüren Altundağ, aracı Long Beach bölgesine sürdü.

Cesetten kurtulmak isteyen Altundağ, bir inşaatı gözüne kestirdi ve aracı uzak bir yere park etti.

Zehie Helin Reessur’un cansız bedenini 200 metre sürükleyerek, inşaata götürüp bırakan zanlı olay yerinden kaçtı.



Katil kısa sürede tespit edildi

Siyah renk aracıyla olay yerinden kaçtığı sırada inşaat bekçisi durumu fark etti ve çevreyi kontrol edince cesedi görüp polisi aradı.

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, adli tıp uzmanı yaptığı ilk incelemede cesedin başında darp izleri belirledi ve olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Harekete geçen polis ekipleri, önce cesedin 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’a ait olduğunu belirledi.

Kız çocuğunun ailesi ve arkadaşlarıyla görüşen polis, ayrıca güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan araştırmalar sonucu katil zanlısının genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ olduğu belirlendi.



Güneye kaçtığı anlaşıldı

Derinya bölgesine giden zanlı ,siyah renk Navara marka aracını sınır kapısı yakınlarına bırakarak yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a kaçtı.

Polis, aracı Derinya’da tespit edince güneye kaçmış olma ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Rum polisiyle irtibata geçilerek, zanlının yakalanması sağlandı.

Rum polisince gözaltına alınan zanlı dün akşam saat 19.00 sıralarında Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC Polisine teslim edildi. Zanlının bugün İskele’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



Tüm ülke üzüldü

Yaşanan olay toplumda infiale yol açarken, 16 yaşında hayattan koparılan Zehie Helin Reessur’un başarılı bir öğrenci olduğu, spor, sanat ve müzikle ilgilendiği öğrenildi. Reessur,’un SMA hastası Asya bebek için düzenlenen yardım kampanyalarına da katılarak şarkı söylediği belirtildi.

Gitar çalan, şarkı söyleyen ve zaman zaman bazı mekanlarda solistlik yapan genç kızın ölümü tüm ülkeyi üzdü.

Genç kızın ayrıca Yumpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nde futbolcu olduğu bilgisi de elde edildi.

Katil zanlısının da lisanlı futbolcu olduğu belirtildi.