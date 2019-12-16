Kilosu 30 lira

Onur ULAĞ
Başkent Lefkoşa’da hafta sonu kurulan Açık Pazar’da fiyatların uçması vatandaşlarda moral bozukluğu yarattı. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez sebzelerinden olan domatesin fiyatı 12, biber ve patlıcanın ise 10 ile 14 liraya yükseldi.
Bu arada sera mantarının kilosu 30 liraya yükseldi. Bu durum karşısında tepkisini dile getiren vatandaşlar “Altın mı alıyoruz arkadaş?” diye sormadan edemedi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Patlıcan: 10 lira
Ayşe Kadın Fasulye: 10 lira
Brokoli: 12 lira
Domates: 12 lira
Salatalık: 6 lira
Soğan: 4 lira
Patates: 4 lira
Biber: 12 lira
Dolma Biber: 15 lira
Erik: 15 lira
Armut: 10lira
Elma: 10 lira
Portakal: 5 lira
Limon: 3 buçuk lira
Havuç: 5 lira
Sarma Beyaz: 4 lira
K.Sarma: 5 lira
Mantar: 30 lira