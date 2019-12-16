Kilosu 30 lira

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’da hafta sonu kurulan Açık Pazar’da fiyatların uçması vatandaşlarda moral bozukluğu yarattı. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez sebzelerinden olan domatesin fiyatı 12, biber ve patlıcanın ise 10 ile 14 liraya yükseldi.

Bu arada sera mantarının kilosu 30 liraya yükseldi. Bu durum karşısında tepkisini dile getiren vatandaşlar “Altın mı alıyoruz arkadaş?” diye sormadan edemedi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Patlıcan: 10 lira

Ayşe Kadın Fasulye: 10 lira

Brokoli: 12 lira

Domates: 12 lira

Salatalık: 6 lira

Soğan: 4 lira

Patates: 4 lira

Biber: 12 lira

Dolma Biber: 15 lira

Erik: 15 lira

Armut: 10lira

Elma: 10 lira

Portakal: 5 lira

Limon: 3 buçuk lira

Havuç: 5 lira

Sarma Beyaz: 4 lira

K.Sarma: 5 lira

Mantar: 30 lira