Kim ödeyecek?

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Yukarı Bostancı’da hayvancılıkla uğraşan Taner İnik, başıboş köpekler yüzünden mağdur oldu. Köpeklerin saldırısı sonucu 14 hamile koyunu telef olan,

6 hayvanı da yaralanan Taner İnik, zararının karşılanmasını talep etti. İnik, doğal afette zarar gören üreticinin tazmin edildiğini ancak Tarım Sigortası’nda köpek saldırısından dolayı yaşanan kayıplarla ilgili bir madde bulunmadığını söyledi. İnik, yetkililere çağrı yaparak başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasını ve zararının karşılanması için çalışma yapılmasını istedi.

Daha önce bazı vatandaşların bölgedeki köpeklere ekmek getirerek onları beslediğine dikkat çeken İnik, “Onları bu konuda uyardığımızda hakaretlerle karşılaştık. Benim hayvanlarımın canı yok mu? Ekmek zamlandığı için artık köpekleri besleyenler gelmiyor. Aç kalan köpekler de mandırama saldırdı. Üretici nasıl ayakta kalacak?” diyerek yaşanan duruma isyan etti.

Ekmek zamlandı, köpekler aç kaldı

Diyalog’a konuşan İnik şunları ifade etti.

“Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü başıboş köpekler mandırama girerek 14 tane hamile koyunumu parçalayarak telef etti, 6 tane hayvanımı da yaraladı. Polis ve veteriner gelerek mandırada incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz Pazartesi günü Güzelyurt Belediyesi’ne, kaymakamlığa ve Hayvancılık Dairesi’ne müracaat yaptım ve yaşanan durumu anlattım. Tarım Sigortasına da giderek durumumu aktardım. Ancak köpek saldıklarında oluşan zararlarla ilgili herhangi bir fon veya yardım olmadığını söylediler. 50 bin civarında bir zararım var. Hayvan refahı yasasının 13 ve 14’üncü maddelerinde belediyelerin başıboş köpekleri toplamakla mükellef olduğu belirtilse de bu konuda hiçbir belediyenin çabası yoktur.

Güzelyurt bölgesinde çok sayıda köpek başıboş olarak dolaşıyor. Yukarı Bostancı’da bulunan mandıram da bu köpeklerden zarara uğradı. Bu noktada bir fon olmaması bizim suçumuz mu? Buraya birçok kişi gelerek köpeklere ekmek ve yemek veriyor. Defalarca kendilerini uyarsak da ‘siz ne biçim insansınız? Hayvan sevmiyorsunuz’ gibi bir sürü hakaret işittik. Şimdi ekmek pahalı oldu kimse bu köpekleri beslemiyor. Aç kalan köpekler hayvan üreticilerine zarar vermeye başladı. Benim hayvanlarımın ne suçu var? Bu noktada yetkililerden beklentimiz mağdur olan üretici için bir çaba göstermeleridir. Yüzde yüz olmasa da en azından zararımızın yüzde 80-90’ını karşılayabilirler. Bu üretici nasıl ayakta kalacak? Güzelyurt Belediyesi sadece bir araç gönderdi ve telef olan hayvanları mandıradan kaldırdı başka da bir şey yapmadı.”

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 10:08