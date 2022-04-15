Mali polis devrede

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta gerçekleştirilen Fason Operasyonu’nda ele geçirilen 38 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 12 gram kokain ve yüklü miktardaki parayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, ele geçirdiği 38 bin Euro’yla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken, soruşturmaya mali şube de dahil oldu.

Zanlılar Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır dün mahkemeye çıkarılırken, Yener Baba’nın Covid-19’a yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, bir süre önce Çıkarma Plajı civarında uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da Fason Operasyonu başlattıklarını; pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 Euro para bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Yener Baba isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi.

Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 11 gram kokain, öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22 bin 865 TL, 520 Euro, 2 bin 310 Dolar ve bin 150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır’ın Lefkoşa’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta ise bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını belirtti.

Paranın kaynağı araştırılacak

Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu, son 7 aydır kuzeyde para toplayıp güneydeki şahsa gönderdiğini söyledi.

Polis, son olarak Baba’dan 38 bin Euro almaya gelen Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen para miktarının oldukça yüksek olduğunu, Mali şubenin de soruşturmaya dahil olduğunu açıkladı.

Polis, toplanan ve güneye gönderilen paraların kaynağının araştırılacağını ifade etti.

Soruşturma kapsamında 40 kişiden ifade aldıklarını belirten polis, zanlı Seyhan Hurma’nın telefonun şifresini vermediğini, bu nedenle DATA incelemesi yapacaklarını açıkladı.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 4 gün ek süre istedi. Yargıç Hazan Aksun talep edilen süreyi onayladı.

İrem suçsuz bulundu

Bu arada soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan İrem Güneytepe ise suçsuz olduğu anlaşılarak mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.