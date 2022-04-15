Polis araştırıyor

Öğrenci olmadığı halde Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) ait okul servisine binen ve araçta yolculuk yapan 23 yaşındaki kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunan 29 yaşındaki Ahmet Bilgili şikayet üzerine tutuklandı.

2018 yılında da yine bir üniversite servisinde genç bir kıza cinsel tacizde bulunan, aynı yıl yargılanarak para cezasına çarptırılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının son karıştığı olayın geçtiğimiz mart ayı içerisinde meydana geldiği belirtildi. Şikâyetçi kızın zanlıyı internetteki haberlerden görüp tanıyarak polise başvurduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ahmet Bilgili’nin 2022 yılı Mart ayı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde L.T. isimli kız öğrencinin kalçalarına erkeklik organını sürtmek ve elini omzuna atmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, L.T. isimli kız öğrencinin internette çıkan eski bir haberden zanlıyı görüp tanıdığını ve 13 Nisan 2022 tarihinde şikâyetçi olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar olduğunu belirten polis, ayrıca tacize uğrayan başka kişiler olup olmadığına dair araştırma yapacaklarını ifade etti.

Polis hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.