‘Kırmızı’ alarm

Abdullah SUİÇMEZ

Elektrik kesintilerinin arttığı bir dönemde, trafo merkezlerinin bakımsız ve denetimsiz olması ‘yangın riskini’ de en üst düzeye çıkardı. Lefkoşa Merkezi Cezaevi yanında bulunan trafo merkezi ve malzeme ambarının gerek çevresinde, gerekse tellerle çevrili arazinin iç kısımlarında bulunan kuru otların temizlenmemesi endişe yaratıyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nin sınırında yer alan trafo merkezinin ambar olarak kullandığı bölümde çok sayıda hurdalık malzemenin yanı sıra ahşap elektrik direkleri bulunuyor. Kuru otların yanması halinde trafo merkezinin kullanılamaz hale geleceği belirtilirken, sanayi bölgesindeki tüm tesislerin yüksek risk altında bulunduğu kaydedildi.

Risk büyük

Aşırı sıcaklar nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğu son günlerde dün Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir trafo alev aldı.

Trafoda çıkan yangın elektrik üretim yerlerinin çevresini bakımının önemi bir kez daha ortaya koydu.

Ancak Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik trafosunun çevresi büyük bir tehlike barındırıyor.

Kuru otlarla sarılan trafonun demir tellerle çevrili sınırı içerisinde kesilmiş ve öylece bırakılmış ağaçlar, eski ofis eşyaları, kuru ve tutuşmaya hazır ahşap Elektrik direkleri, istiflenmiş kuru dallar bulunuyor.

Elektrik akımı sağlayan tellerden çıkacak bir kıvılcımın yangın tehlikesine yol açması kaçınılmazken, trafonun çevresindeki insan boyuna yaklaşan kuru otlar uzun süredir temizlenmiyor.

Elektrik akımı sağlayan şebekenin hemen altında uzayan ve kesilmeyen otlar tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

Aşırı sıcaklardan trafo patladı

Bu arada Küçük Kaymaklı bölgesinde dün akşam aniden yanmaya başlayan trafonun patlamasına aşırı sıcakların neden olduğu belirtildi.

Trafoda çıkan yangın Lefkoşa İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yapıldı.

KIB-TEK yetkilerinin yangın sonucu zarar gören trafoda çalışma başlattığı belirtildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen yangın nedeniyle saat 18.20'den itibaren; Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge) ve Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve civarına elektrik verilemedi.