İlgiyle dinlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından düzenlenen Girişimcilik Kampı’nı ziyaret ederek katılımcılara hitaben, girişimcilik, sosyal adalet ve toplumsal sorumluluk olgularının öneminin vurgulandığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Kampta yer alan girişimci kadınlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmada dernek üyeleri ve üniversite eğitimlerini tamamlayarak profesyonel iş hayatına atılmaya hazırlanan birbirinden parlak gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sibel Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum” sözüne atıfta bulunarak, böylesine anlamlı ve faydalı projeye imza koyan GİKAD Başkan ve Yönetim Kurulu’nu can-ı gönülden kutladığını kaydetti.

İlgiyle dinlenen Tatar şu önerilerde bulundu:

“Vizyon oluşturmanızı, rekabete hazır olmanızı, inovasyonu önemsemenizi ve hayal gücünüzü ticari ustalıkla birleştirmenizi, etrafınızdaki tecrübeli meslektaşlarınızdan öğrenmenizi ve öğrenmeyi hayat boyu durdurmamanızı, hayal kurmaktan, hedef belirlemekten ve kendinize inanmaktan vazgeçmemenizi öneririm”

Sibel Tatar, konuşmasının sonunda, Ulu Önder Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız” cümlesine atıfta bulunarak Girişimcilik Kampı’nda yer alan herkese mutluluk ve başarılar diledi