3 bin 500 TL’ye almış

Suna ERDEN

Girne’de, kiralık bir araçta arama yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 2 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirerek, Inimfon Okon Akpan’ı gözaltına aldı. Zanlının evinde de arama gerçekleştiren ekipler, 11 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeye emare olarak el koydu. Zanlı dün tutuklama talebi ile nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Önce aracı arandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı. Gültuna, 4 Eylül 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlı Inimfon Okon Akpan’ın Girne'de kendi adına kiralamış olduğu ZMU 182 plakalı aracın içerisinde huzurunda yapılan aramada kapı kolu içerisinde 2 ayrı foile sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.



Evi uyuşturucu zulasıZanlının suçüstü yakalandığını ve ikametgâhında arama yapıldığını belirten Gültuna, ikametgâhın salon kısmında televizyon sehpasının alt çekmecesinde şeffaf naylon içerisinde 12 adet ayrı foile sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sigara paketinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Televizyon sehpasının üstdolabında ise üzerinde Barel yazılı metal kutu içerisinde 7 ayrıfoile sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını aktaran Gültuna; zanlının, konu uyuşturucu maddeyi Reymond isimli bir şahıstan 3 bin 500 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini söyledi.Aranan şahıs varSoruşturmanın yeni başladığına ve aranmakta olan bir şahsın olduğuna dikkat çeken Gültuna, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.