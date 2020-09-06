Cinayet suçlusu var

Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ile suçluların iadesi anlaşması yapmış olmasına karşın bugün Merkezî Cezaevi’nde hükümlü bulunan 20 Yunan vatandaşını ülkelerine iade etmeyi reddediyor.

Fileleftheros haberi “20 Yunan Mahkûmun Çığlığı… Yunan Cezaevine Gönderilmelerini Talep Ediyorlar Ancak Sonuç Yok… Son Dönemde Sadece 2 Vakanın Talebi Kabul Edildi” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum tarafında işledikleri suçlar nedeniyle çekmekte oldukları cezaların geriye kalanını Yunanistan’da geçirmek için toplu talepte bulunan 20 Yunan mahkumun bu talebi, hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi.



Yunan mahkûmlar “Kıbrıs’ta Mahkûmların Dostları” isimli örgüte mektup göndererek, iki taraf arasında suçluların iadesi anlaşması olduğunu ve Yunanistan’da hapis yatan Rumlar Güney Kıbrıs’a gönderildiğine göre kendilerinin de Yunanistan’a gönderilmesi için yardım istediler.Gazete, Rum Yönetimi’nin üçüncü ülke vatandaşı mahkumları ülkelerine (İngiltere, Gürcistan ve Romanya) iade etmekte bir sorun görmediğini de kaydetti.Habere göre, Rum Merkezî Cezaevi’nde Ay. Napa’da işlenen 5’li cinayete karışan Yunanlılar olduğu gibi, uyuşturucu suçundan hüküm giymiş evli bir çift de var. Bir Yunan mahkûmun iade başvurusuna “rehabilitasyon suçun işlendiği yerde mümkündür, Yunanistan’da rehabilitasyon olmaz” gerekçesiyle ret cevabı verildi.