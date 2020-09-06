Okullar da açılmayacak

Onur ULAĞ

Yeni Erenköy’de kamp kuran Güney Mesarya Halk Tiyatrosu ekibindeki bir kişide pozitif vaka görülmesi, 18 kişinin karantinaya alınması ve Vadili’de bir kuaförde vaka görülmesi sonrasında bölgede yeni önlemlerin alındığı bildirildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Vadili ve Akdoğan’da 2 hafta süreyle tüm etkinlikler iptal edildi. Ayrıca bu bölgelerdeki okulların da ay sonuna kadar açılmayacağı öğrenildi.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, bölgede etkinliklerin yasaklandığını ve okulların da açılmaması konusunu Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi. Adahan, dün Vadili’de 324 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, sonuçların ise bugün açıklanacağını belirtti.