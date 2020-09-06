Beş ayrı yeri alevler sardı

Kıbrıs’ta son 80 yılın en sıcak eylül ayının yaşanması yangınları da tetikledi. Haber bültenlerine dün ülkenin farklı noktalarından 5 ayrı yangın haberi düştü.

1941-2020 döneminde eylül ayında kayıtlara gecen en yüksek sıcaklığının 43 dereceyle 2015’te tespit edildiği ülkede önceki gün hava sıcaklığı Geçitkale’de 45,8, Ercan’da 45, 7, Lefkoşa’da 44,3 ve Mehmetçik’te 45 derece olarak ölçüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün 5 farklı yerde yangın çıktı. İlk yangın saat 11.30 sıralarında Gazimağusa’da Çanakkale Sehitliği arkasındaki arzide çıkan yangın sonucu ise 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 10 adet akasya ağacı yandı. Daha sonra saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzeinde faaliyet gösteren Holiday Apart Otelin 206 numaralı odasında henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu oda içerinde bulunan eşyalar yanarak zarar gördü. Saat 15.00 de Gönendere’de Önder Dervişler’e ait ikametgâhın bahçesinde çıkan yangın sonucu kuru otlar ile 3 adet okaliptüs ve 2 adet zeytin ağacı yandı . Saat 15.00 sıralarında Kılıçarslan köyünde arazide çıkan yangın sonucu 15 dönüm anız ve 12 adet rulo balya yanarak zarar gördü. Saat 15.30 sıralarında Dikmen’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Nurettin Dereseven’e ait evin arka tarafında bulunan atölye ve ambar olarak kullanılan 2 ayrı binada çıkan yangın sonucu 114 adet arı kovanı , 396 adet telli çerçeve, 30 adet kovan altlığı ve muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.