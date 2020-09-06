Patron emretti

Suna ERDEN

Girne’de bir emlak şirketine ait, 5 adet tahsilat makbuzunu sahteleyip, bir suretlerini kiracılara verdiği ileri sürülen Müslüm Yamaç, şirket sahibinin şikayeti üzerine tutuklandı. Polis, mesele ile ilgili aranmakta olan 2 şahsın daha olduğunu belirterek zanlı hakkında tutukluluk talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise konu makbuzları, şirket sahibinin talimatı ile doldurduğunu ileri sürdü.

Polis memuru Hüseyin Soyel, mahkemeye olayla ilgili şahadet verdi. Soyel, huzurda bulunan zanlı Müslüm Yamaç’ın Girne’de 27.07.2017-26.06.2020 tarihleri arasında işletmeciliğini Demet Ayaz’ın yapmakta olduğu Orange Garden Estate isimli emlak şirketinde muhafaza edilen 5 adet tahsilat bloklarını aranan 2 şahıs ile birlikte çaldığını aktardı.



Hakkında yapılan şikayetin ardından zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını belirten Soyel, diğer zanlıların ise isim tespitinin yapıldığını ancak aranmakta olduğunu mahkemeye aktardı.Soyel, zanlının beyanlarında söz konusu makbuzları müşteki Demet Ayaz’ın talimatı ile doldurduğunu ileri sürdüğünü ve bu yönde araştırma yapılacağını, ayrıca halen aranmakta olan ve düzenlenmiş makbuzlar olduğunu belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.